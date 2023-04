Venter Equinor-resultat på 11,2 mrd. dollar

Analytikerne øyner et resultatfall for Equinor i første kvartal.

Equinor-sjef Anders Opedal.

Kopier lenke

Kopier lenke

Olje- og gasselskapet Equinor vil levere et justert resultat før skatt på 11,2 milliarder dollar (119 milliarder kroner basert på dagens valutakurs) i første kvartal, anslår analytikere som følger oljeselskapet.

En slik fasit vil være ned fra 18 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Equinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør.

I fjorårets fjerde kvartal var det justerte resutlatet før skatt på 15,1 milliarder dollar.

Få med deg alt av markedsnyheter gjennom dagen i E24s Aksjelive.

Equinor legger frem kvartalsrapporten for første kvartal 4. mai.

Analytikerne venter at Equinors egenproduksjon var 2.089 millioner fat per dag i kvartalet, mens bokført produksjon anslås til 1.960 millioner fat per dag.

Analytikerne tror Equinor oppnådde en pris på 77,5 dollar fatet for oljen det leverte fra norsk sokkel i kvartalet.

Olje- og gassprisene har dempet seg fra rekordnivåene i tredje kvartal i fjor, da særlig gassprisene var veldig høye.