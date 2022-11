Knytter oljeprisfall til Kina: – Skaper bekymringer for konsumet

Mandag var oljeprisen nede i 80 dollar fatet, det laveste siden starten av januar. Blant årsakene er resesjonsfrykt og corona-nedstengninger og protester i Kina, ifølge DNB Markets.

Dette er en oljerigg nær byen Usinsk, 1.500 kilometer nord for Moskva.

I løpet av november har oljeprisen falt med rundt 15 dollar fatet.

Prisen var mandag nede i 80 dollar fatet, den laveste prisen siden tidlig i januar.

Oljeprisen startet året på 77 dollar fatet, og var på det meste helt oppe i 133 dollar fatet i løpet av handelsdagen den 8. mars i år. Dette var bare få uker etter Russlands invasjon av Ukraina.

DNB Markets-analytiker Helge Andre Martinsen.

DNB Markets-analytiker Helge Andre Martinsen peker på bekymringer for demonstrasjonene mot de strenge coronareglene i Kina, i tillegg til blant annet inflasjonsfrykt.

– De protestene vi har sett skaper bekymringer for konsumet hos verdens nest viktigste oljeforbruker. Når markedene allerede er litt negative, så trenger man ikke ytterligere bekymringer, sier Martinsen til E24.

Høy oljepris og skyhøye gasspriser i Europa har bidratt til å sende oljeselskapene kraftig oppover på Oslo Børs i år. Equinor-aksjen nådde tidenes høyeste nivå i august, og selv om aksjekursen har dempet seg er den fortsatt opp over 50 prosent så langt i år.

Slik handles oljeaksjene mandag ettermiddag:

Equinor-aksjen ned 2,11 prosent til 358,75 kroner

Aker ned 2,52 prosent til 329 kroner

Vår Energi ned 2,25 prosent til 34,6 kroner

DNO ned 3,03 prosent til 12,17 kroner

Okea ned 3,13 prosent til 37,15 kroner

– Skaper bekymringer

Martinsen peker på at smittetrykket i Kina har økt i det siste.

– Vi ser dette også på den nordlige halvkule, men for mange land ser det ut til å sitte lenger inne med mobilitetsbegrensninger enn det vi ser i Kina, sier han.

Verden forsøker fortsatt å finne ut hvordan Russlands invasjon av Ukraina skal håndteres. Martinsen peker på at EU prøver å bli enige om et pristak på russisk olje.

– Her er det to ting som skjer, EU innfører en embargo på russisk olje. Og i tillegg er G7-landene og EU enige om et pristak, som er et tak på hva kjøperne kan betale for russisk olje, sier han.

– Dette treffer forsikring, finansiering og logistikk. Så alle som er involvert i russisk oljehandel blir ansvarliggjort for at kjøperne overholder pristaket. Dermed skaper man logistikkutfordringer for russerne, hvis de ikke overholder pristaket. Dette tiltaket er ment redusere inntektene for russerne, legger Martinsen til.

Samtidig er den økonomiske veksten i ferd med å bremse opp i mange land, og Russland har en viktig rolle som en av verdens største oljeeksportører, påpeker analytikeren.

– Man forsøker å finne en balanse mellom å begrense russiske inntekter og det å kvele russisk oljeeksport, sier Martinsen.

Demonstranter i Brussel krever at EU stanser olje- og gassimporten fra Russland. Bildet er fra mai i år.

Kan se tresifret oljepris

– Det er mange faktorer her, hvor viktig er utsiktene til resesjon sammenlignet med utfordringene i Kina?

– Det er vanskelig å rangere. Resesjonsfrykt er svært viktig, for det kan vippe etterspørselen mye. Spørsmålet er hvor mye verdensøkonomien kan stanse opp. På det verste under finanskrisen mistet vi tre millioner fat per dag, sier Martinsen.

Fortsatt er oljeetterspørselen i Asia dempet etter pandemien, ifølge DNB Markets. Hvis denne etter hvert tar seg opp, vil det potensielt kunne føre til oljepriser over 100 dollar fatet igjen.

– Vårt hovedscenario er en svak makroøkonomisk utvikling, men hvor oljeprisen får litt drahjelp av økende mobilitet i Asia etter hvert. Vi mener det mangler rundt to millioner fat per dag i etterspørsel knyttet til fly- og biltrafikk, primært i fremvoksende markeder, sier Martinsen.

– Hva slags utsikter har dere for oljeprisen neste år?

– Vi synes oljemarkedet ser relativt stramt ut neste år, tross en makroøkonomisk brems. Hvis våre makroøkonomer har rett, tror vi at veksten i etterspørsel vil bremse ganske kraftig, men ikke nok til å lage store forstyrrelser i balansen, sier han.

– Vi tror vi kan se tresifret oljepris neste år, med mindre dette bildet endrer seg vesentlig, legger han til.