Støre: Ukraina-støtten vil innebære en midlertidig økning i oljepengebruken

Norge skal bidra med langvarig økonomisk støtte til Ukraina, og dette vil innebære en midlertidig økning i oljepengebruken, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Saken oppdateres...

– Det mener vi er forsvarlig i en skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon. Det er i vår nasjonale interesse at Ukraina ikke taper krigen, og vi er i en situasjon hvor vi har handlingsrom grunnet ekstraordinære inntekter fra petroleumssektoren, sa Støre da han redegjorde for Stortinget om situasjonen rundt krigen i Ukraina.

Det er ikke klart hvor stort bidraget i det såkalte Ukraina-programmet blir. Men støtten blir langvarig og skal finansiere både militær og sivil støtte, sa Støre.

I 2022 ga Norge over 10 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina.

– Nå trapper vi opp denne støtten, sa Støre.

Støtte til Ukraina skal ikke føre mer oljepenger inn i norsk økonomi, og skal ikke føre til økt rente eller inflasjon i Norge, understreket han.

– Et slikt bidrag kan derfor forenes med et ellers stramt budsjettopplegg og innrettes på en måte som gir svært liten innvirkning på aktivitetsnivået i norsk økonomi. Kort sagt: Dette er penger ut av Norge som vi ikke bør bruke eller ville brukt i Norge nå.

Kuttet i oljepengebruken

Regjeringen har i lang tid vært tydelige på at å kutte i oljepengebruken har vært viktig for dem. Årsaken har kort fortalt vært at regjeringen ikke har ønsket å bidra til å spytte mer penger inn i norsk økonomi, og på den måten bidra til den høye prisveksten.

– Hovedutfordringen for mange er den høye prisveksten. Derfor skal vi lage et budsjett som gjør at vi får mer kontroll på den, og demper oljepengebruken, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum i oktober i fjor, da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023.

Da ble det klart at regjeringen ville redusere oljepengebruken med 18,3 milliarder kroner i statsbudsjettet i år.