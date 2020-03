Tvunget til å stenge før nye regler: – Føler vi har blitt lurt

De nye permitteringsreglene vil ikke gjelde tilbake i tid for bedrifter som ble nødt til å stenge i forrige uke. Nå ber NHO om kompenserende tiltak overfor blant annet frisører og restauranter som ble nødt til å stenge forrige uke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Slik så det ut inne på Døgnvill fredag i forrige uke. Utenfor hang en lapp om at de har take away. Foto: Carina Johansen

– Regjeringen må forstå konsekvensen hvis dette ikke får tilbakevirkende kraft. For oss kan det være forskjellen på om vi kommer oss gjennom krisen eller ikke, sier Dan Aasen, driftssjef i Døgnvill Drift AS, som har fem burgerrestauranter i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Etter publisering har arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bedt om å få kommentere saken. Hans svar ligger nederst i artikkelen.

Torsdag 12. mars vedtok statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie «de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid».

STENGT: Dan Aasen i Døgnvill Drift er ikke fornøyd med å måtte da større del av permitteringskostnadene enn det han oppfattet at ble kommunisert fra regjeringen forrige uke. Foto: Døgnvill

Frisører ble tvunget til å stenge og det ble lagt så strenge restriksjoner på serveringsbransjen at resultatet i praksis ble det samme for mange restauranter.

– Det ville vært helt feil av oss å holde åpent under denne dugnaden. Derfor permitterte vi 170 kolleger med en gang de nye reglene ble presentert fredag, sier Aasen.

Det samme gjorde en rekke andre bedrifter, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

Men lovendringen som gjør at staten tar en større del av regningen for permitteringer, får ingen effekt før den er vedtatt, og det er den ennå ikke.

Det skaper reaksjoner.

Hvorfor gjør noen land helt andre ting enn Norge i møte med koronaviruset? Hør Aftenbla-bla:

– Holder ikke det de lover

– Vi ble pålagt å stenge på fire timers varsel den 12. mars. Dagen etter sier regjeringen at de skal redusere permitteringsreglene, så arbeidsgiverperioden kuttes fra 15 til 2 dager. Da permitterer vi, for vi har ikke arbeid. Og så forstår vi i ettertid at det ikke var reelt, at vi må betale helt til vedtaket er gjort. Her føler vi at vi blir lurt – at vi har stolt på myndighetene og at de ikke holder det de lover, sier Espen Sævold.

Han er president i Norske frisør- og velværebedrifter, samt eier av Visit frisør & hudpleie, som har fire salonger i Bergen-området.

FØLER SEG LURT: Espen Sævold, eier av fire frisør- og hudpleiesalonger, sier at konsekvensene av større permitteringskostnader kan bli alvorlige for særlig mindre bedrifter. Foto: Visit

Sævold forteller at konsekvensen av en uke med permitteringskostnader, uten inntekt, kan bli svært alvorlig for mange mindre bedrifter i bransjen.

– De blir nødt til å betale for en større del av permitteringene, men i samme periode har de ikke hatt noen inntekt, så det er ikke penger å betale ut.

Fatale konsekvenser

Dan Aasen i Døgnvill Drift sier at hver ekstra dag med permitteringskostnader betyr et tap på omtrent 250.000 kroner for deres del.

– I en verden der man ser økonomien kollapse er dette kanskje småpenger, men for oss kan det være forskjell på å være eller ikke være.

Aasen sier han stiller seg bak Sævolds kritikk av myndighetene.

– Vi har tatt det for gitt at permitteringsregelen som ble lansert på fredag, gjaldt fra fredag. Hvis det ikke stemmer, vil det få fatale konsekvenser for en rekke bedrifter, sier han.

Ber om støtte

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv påpeker at bedrifter som fikk virksomhetsforbud allerede fra 13. mars er blant dem som rammes hardest av viruset.

– Disse selskapene vil trolig komme mye dårligere ut av regjeringens krisepakke enn bedrifter som permitterte senere, sier hun.

Les også Gjelder forbud mot opphold på hytter også dagsturer til kommuner med få fastboende?

Les også Forfall fredag: – Du får utsettelse av kommunale avgifter hvis du ber om det

Sammen med NHO Service og Handel, ber derfor NHO Reiseliv-direktøren om kompenserende tiltak for bedrifter som varslet permitteringer, gjeldende fra 13. mars, og som allerede har betalt lang arbeidsgiverperiode.

– Vi har vært tydelige på at bedriftene må få kuttet kostnader for å unngå et konkursras. Jeg opplever at regjeringen har lyttet til denne bekymringen, og nå som regjeringen får fullmakt til å vedta hasteforskrifter i håndteringen av denne krise, aner jeg et håp om at en forskrift om tilbakevirkning i tilfeller som dette raskt kommer på plass, sier Krohn Devold.

Ville vært grunnlovsstridig

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at han skjønner at enhver ekstrakostnad er ugunstig i ekstremsituasjoner som den vi er inne i, men fremhever at dette var det beste som var mulig å få til.

– Å gi lovendringen tilbakevirkende kraft er i beste fall grunnlovsstridig, forklarer han.

Til reaksjonene fra Aasen og Sævold, ønsker Røe Isaksen å påpeke to ting:

– For det første så er det ikke slik at hvis man som bedrift har permittert før dette trer i kraft fredag, så må man betale 15 dager. Fra fredag tar staten over regningen, såfremt bedriften har betalt for mer enn to arbeidsgiverdager.

– For det andre så blir det snakk om noen få dager ekstra for de som permitterte forrige fredag, når man regner inn ventedager i forbindelse med permitteringsvarsel og de to arbeidsgiverdagene som er igjen etter lovendringen. Jeg skjønner at dette også er penger som man i disse dager gjerne skulle latt være å betale, men dette var det beste som var mulig å få til.

– Betyr det at det ikke blir noen kompensasjon slik NHO ber om?

– Jeg skal ikke utelukke noen ting. Regelverket som trer i kraft fredag må være som det er, men hvis dette er en stor problemstilling for mange, må vi snakke om det senere.