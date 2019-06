Smedvig-konsernet: «Ikke et spesielt spennende år avkastningsmessig»

– Det er ikke et spesielt spennende år avkastningsmessig, men jeg er godt fornøyd med utviklingen i våre underselskaper, sier administrerende direktør i Smedvig, Odd Torland, til Aftenbladet.

Regnskapet for 2018 viser at Smedvig-konsernet fikk et resultat før skatt på 97 millioner kroner mot 437 millioner kroner i 2017. Driftsinntektene i fjor var på 706 millioner kroner.

– Vi tenker langsiktig, og er ikke så opptatt av år for år. Men årsaken til at resultatet ikke ble like bra i fjor som i 2017 skyldes et svakere aksjemarked og ingen eiendomssalg. I stedet har vi gjort betydelige investeringer i eiendommer i Stavanger - hvor to av disse er i sentrum, sier Torland.

Gave til byen til 110 mill.

Rundt 12 milliarder kroner forvaltes fra Stavanger og London i Smedvig-familiens selskaper. Konsernet eier en stor eiendomsportefølje i Norge og store finansplasseringer utenlands - blant annet innen private equity. Og det var der Smedvig-konsernet hadde sin beste utvikling i fjor.

– Avkastningen der var mellom 11 og 12 prosent, sier Torland.

Ifølge årsberetningen er det satt av 45 millioner kroner til utbytte. Der kommer det også fram at det i gjennomsnitt har vært 77 ansatte i konsernet og at hotellet Ydalir på Ullandhaug hadde en økonomisk ramme på 110 millioner kroner. Dette var en gave fra fra Smedvig til Universitetet i Stavanger i forbindelse med selskapet 100-års jubileum.

– Stort ansvar

Det er Anna Margaret Smedvig som styrer Smedvig-familiens milliardformue fra London. Hun overtok styringen etter sin far Peter T. Smedvig. Farens søster Hjørdis Kluge Smedvig og hennes datter Julia Smedvig Hagland eier rundt 25 prosent av verdiene i familieselskapene. Det betyr at Anna Margaret Smedvig er en av Norges rikeste kvinner.

Hun ønsker ikke å gi noen kommentarer til årsregnskapet for 2018, men i mars i fjor gjorde hun sitt første offentlige intervju noensinne med Aftenbladet. Da uttalte hun følgende:

– Klart jeg kjenner på det ansvaret som følger med å forvalte så store verdier.

Hun får også spørsmål om hun har tenkt tanken at «dette vil jeg ikke».

- Nei, aldri. Jeg er enebarn og har på en måte alltid visst at jeg skulle gjøre dette. Min far og jeg har snakket om dette hjemme rundt middagsbordet i alle år, svarte hun.

Mor og datter bytter plass

Anna Margaret Smedvig er styreleder i Smedvig. Der får hun nå med seg søskenbarnet Julia Smedvig Hagland, som tar over stafettpinnen etter sin mor Hjørdis Kluge Smedvig. Endringen ble gjennomført under Smedvigs generalforsamling tidligere denne måneden.

– For mange år siden ble det satt en aldersgrense i Smedvig-styret på 68 år. Hjørdis har nå nådd denne alderen, og da ble det naturlig at Julia går inn for henne. Anna Margaret var også klar på at hun ønsket Julia med i styret, sier Odd Torland.

Julia Smedvig Hagland kommer fra Stavanger, men er bosatt i London. Dermed figurerer hun ikke på ligningslistene, men ifølge bladet Kapital er hun god for 1,4 milliarder. Det gjør også henne til en av Norges rikeste kvinner.

