Naboer krever at Lervig Local stenger klokken 22.00 hver kveld

Den tidligere Hermetikkfagskolen inneholder nå 21 leiligheter og bydelspuben Lervig Local. Noen av naboene krever at uteserveringen begrenses til 16 plasser. Nå er det over 50.

Naboer i etasjene over Lervig Local på Eiganes har saksøkt puben og krever at den stenger seinest klokka 22.00 hver kveld. Dessuten at en glassveranda rives og at uteserveringen reduseres kraftig.

