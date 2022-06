Over 14 millioner til UiS-prosjekt for minoritetsungdom

Universitetet i Stavanger (UiS) har fått 14,6 millioner kroner i støtte til et prosjekt som handler om urfolk-ungdom, og etnisk minoritetsungdoms behov for informasjon og støtte for å opprettholde god psykisk helse.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Målet for forskerne på UiS er å tilby person­tilpassede og effektive e-helsetjenester til disse gruppene. Prosjektet gjør bruk av Ung.no som er statens digitale informasjons­kanal for ungdom.

De unges erfaringer med e-helse og behovet for kulturelt tilpasset informasjon for personer med bakgrunn som skogfinner, kvener, rom, romani, jøder og samisk, og de største gruppene flyktninger og asylsøkere, vil bli undersøkt.

Onsdag ble det kjent at ti helseprosjekter får til sammen 150 millioner kroner fra Forskningsrådet.

To av de ti prosjektene som får støtte, handler om kvinnehelse. Blant annet får forskere ved Universitetet i Tromsø 14 millioner kroner til et prosjekt om kroniske bekkensmerter. Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

I noen av de andre prosjektene som får støtte, blir det også forsket på tarmbakteriers rolle hos anoreksipasienter, spredning av antimikrobiell resistens og psykisk helse blant minoritetsungdom. Felles for prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen.

– Jeg synes det er viktig å investere i kunnskap og løsninger som vil komme til nytte både for befolkningen, pasientene og for alle de dyktige fagfolkene som jobber i helsetjenesten. Ikke minst er jeg glad for at vi satser på viktige prosjekter som skal forske på kvinnehelse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

– Norsk helseforskning holder høyt internasjonalt nivå og skaper store økonomiske verdier for det norske samfunnet. Disse spennende prosjektene vil bidra til at helsevesenet fortsatt skal kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Skal vi klare å møte morgendagens utfordringer, må også helsesektoren omstilles, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.