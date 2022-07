NVE pålegger vannkraftprodusenter ukentlig rapportering

Statnett og kraftprodusentene i Sør-Norge skal rapportere ukentlig om produksjon og magasinfylling.

Vannkraftprodusenter i Sør-Norge må belage seg på å rapportere ukentlig det neste året. Her fra Kalhovdfjorden som er en del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark.

Publisert:

– Formålet med rapporteringen er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft som grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten vinter- og vårperioden 2022 og 2023, sjer direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i en pressemelding.

Rapporteringen skal gi Statnett, NVE og olje- og energidepartementet grunnlag for å gjøre løpende vurderinger av ytterligere tiltak, sier hun.

Ordningen gjelder for kraftverk i prisområdene NO1 (Østlandet), NO2 (Sørvest-Norge) og NO5 (Vestlandet) med kapasitet på 100 gigawattimer eller mer.

Ordningen vil gjelde fra 8. august frem til 1. juni neste år.

Selskapene skal rapportere til Statnett om faktisk produksjon, vurderinger og prognoser, samt oversikt over nødvendig produksjon.

– Innholdet i rapporteringen fra de enkelte vannkraftprodusentene er markedssensitiv informasjon og vil derfor være unntatt offentlighet. Derfor skal Statnett, basert på selskapenes innrapportering, levere en egen sammenfatning som vil være offentlig tilgjengelig, sier Nordberg.

Første rapport basert på den nye ukentlige rapporteringen vil skje 17. august.

Fakta Disse har fått vedtaket: Hydro Energi AS

Glitre Energi Produksjon AS

Finndøla Kraftverk DA

Skafså Kraftverk ANS

Arendals Fossekompani ASA

Sira Kvina Kraftselskap

Otra Kraft DA

Voss Energi Produksjon AS

Statnett

Aktieselsakpet Saudefaldene

Eviny Fornybar AS

SFE Produksjon AS

Skagerak Kraft AS

Agder Energi Vannkraft AS

Statkraft Energi AS

Glomma Kraftproduksjon AS

Østfold Energi AS

Norsjøkraft AS

Sunnhordaland Kraftlag AS

Hafslund Eco Vannkraft AS

Lyse Kraft DA Kilde: NVE Les mer