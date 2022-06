Fare for SAS-streik i sommer

Flyselskapet har allerede kansellert 4.000 avganger i sommersesongen. 29. juni kan det kriserammede selskapet bli rammet av storstreik.

Rundt 900 SAS-piloter kan bli tatt ut i streik fra 29. juni, opplyser Martin Lindgren, leder i SAS-seksjonen i Svensk pilotforening til Dagens Nyheter.

Det skjer etter at forhandlingene mellom SAS Pilot Group og SAS brøt sammen i slutten av mars.

– Jeg er lei meg for å måtte informere om dette streikevarselet. Vi har gjort alt i vår makt for å unngå i denne situasjonen, men har ikke lengre noe valg, sier Lindgren, som også er leder i SAS Pilot Group (SPG) i en uttalelse på Facebook.

Lindgren sier til Dagens Nyheter at han regner med en streik kan påvirke 250 avganger og 45.000 reisende om dagen, om den bli iverksatt.

SAS Pilot Group er en sammenslutning av pilotforeningene Dansk Pilotforening, Norske SAS-flyeres forening, Scandinavian Norge Flygerforening og Svensk Pilotförening.

«Forkastet» forslag

Lindgren mener at selskapet har tatt situasjonen selskapet står i på alvor, men at ledelsen har «forkastet» pilotforeningens forslag «motivert av at man i fremtiden vil kunne flytte rundt på de ansatte i ulike postboksselskap helt uten stillingsvern».

Pilotforeningene har over lengre tid uttrykt sin misnøye med SAS’ nye datterselskaper SAS Connect og SAS Link. De to selskapene skal fylles med egne fly og eget mannskap som skal fly disse.

– SAS-ledelsen har konstruert en selskapsstruktur som bryter mot den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Hvis SAS kan opprette bemanningsselskaper og på den måten omgå overenskomster og avtaler med deres ansatte, hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det samme? Dette er derfor en viktig kamp for alle skandinaviske arbeidstakere, sier Lindgren i en pressemelding.

Kriserammet

SAS har allerede støtt på store vanskeligheter foran sommersesongen. Selskapet varslet tidligere i vår at det kansellerte 4.000 flyavganger i sommer.

I tillegg står selskapet i en vanskelig økonomisk situasjon, og har presentert kriseplanen SAS Forward, som skal kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Kriseplanen legger også opp til at selskapet skal hente 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital, samtidig som 20 milliarder svenske kroner i gjeld skal konverteres til aksjer.

Tidligere denne uken uttalte svenske myndigheter at de er positiv til en konvertering av lånene de har gitt til selskapet, men at det ikke er aktuelt å tilføre selskapet ny kapital.