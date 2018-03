Lyse-overskudd gir eierkommunene en halv milliard

Underliggende driftsresultat er på nivå med 2016, opplyser Lyse i en pressemelding.

Styret foreslår at det utbetales en halv milliard i utbytte til de 16 eierkommunene.

Dette fordeles slik:

Stavanger kommune 218.380.000

Sandnes kommune 97.655.000

Sola kommune 43.705.000

Time kommune 29.160.000

Klepp kommune 21.145.000

Hå kommune 18.925.000

Randaberg kommune 16.395.000

Eigersund kommune 14.755.000

Strand kommune 12.660.000

Rennesøy kommune 5.750.000

Hjelmeland kommune 4.970.000

Gjesdal kommune 4.665.000

Finnøy kommune 4.545.000

Lund kommune 3.565.000

Bjerkreim kommune 2.560.000

Kvitsøy kommune 1.165.000

Viken Fiber Holding ga nesten 1 milliard

Det uvanlig høye årsresultatet forklares med at Viken Fiber Holding AS endres fra felleskontrollert virksomhet til datterselskap, og dermed er inne fra og med desember 2017. Dette medfører en urealisert regnskapsmessig engangsgevinst på 952 millioner.

– Lyse leverer et solid resultat for 2017. Regnskapet reflekterer god underliggende drift innen alle forretningsområder. Det har også vært få driftsavbrudd innen både energi og bredbånd, sier konsernsjef Eimund Nygaard i pressemeldingen.

Totalt omsatte Lyse for 7,7 milliarder kroner i 2017, mot 6,6 milliarder i 2016. De melder om et driftsresultat på 3,1 milliarder, med et underliggende driftsresultat på 1.9 milliarder, hvor resultatet er justert for urealiserte verdiendringer, finansielle instrumenter og vesentlige engangsposter.

Lyse

Lyse elnettvirksomhet gikk med et underliggende driftsresultat på 242 millioner, mot 261 millioner i 2016. En redusert inntektsramme er hovedforklaringen på reduksjonen. Underliggende driftsresultat fra forretningsområdet energi ble på 1,25 milliarder kroner, mot 1,26 milliarder i 2016.

Kraftig vekst i Altibox-kunder

Lyse melder også om en kraftig vekst i televirksomheten, og går ut av 2017 med hele 47.348 nye Altibox-kunder, noe som er ny rekord. Totalt har Lyse 493.802 aktive bredbåndskunder, hvor 280 551 er på egen fiber. Televirksomheten leverer et underliggende driftsresultat på 485 millioner i 2017, mot 517 millioner i 2016.

Dette forklares med at televirksomheten for tiden gjennomgår en større digitalisering av TV-plattform og støttesystemer, noe som innebærer doble IT kostnader.

I tillegg til at styret i Lyse foreslår at det utbetales 500 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene, mottok også kommunene 100 millioner i avdrag og 62 millioner kroner i ansvarlig lån i 2017.

