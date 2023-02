Politiet bærer bort demon­stranter fra regjerings­kvartalet

Politiet har båret bort flere demonstranter som har sperret innganger ved regjeringskvartalet i Oslo.

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat lenket seg ved 13-tiden sammen foran inngangene til Olje- og energidepartementet mandag.

NTB

Det skjer etter at demonstrantene har fått pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene i regjeringskvartalet.

Fosen-demonstrantene ved Olje- og energidepartementet hadde i 13-tiden mandag lenket seg fast med kjettinger.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.