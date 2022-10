Lokalbefolkningen på Rennesøy om Kårstø-dronen: – Litt ekkelt

Sent i går kveld ble det observert en stor drone over gassanlegget Kårstø. Politiet mener at den ble styrt fra Rennesøy. – Jeg kjenner litt på at det kommer veldig nært på oss nå, sier Marion Asbjørnsen, som kan se rett over til Kårstø fra huset på Galta.

