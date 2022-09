Forbundsleder ut mot Meny-ledelsen: – Tonedøvt

Butikkjeden Meny vurderer kutt grunnet høye strømpriser og varsler tiltak. Samtidig drar ledelsen på langhelg til Italia. Det får Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og kontor, til å reagere.

Christopher Beckham, leder i Handel og Kontor, mener Meny-ansatte nå må få et godt lønnsoppgjør.

Strømprisene skaper en krevende situasjon, også for dagligvarekjempene.

Meny står midt i en tøff økonomisk periode hvor kutt og tiltak diskuteres. Men det stoppet ikke butikksjefer og driftsapparatet fra å dra til Italia denne uken med eget charterfly.

Det får forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor til å reagere.

– Jeg synes det er ganske forferdelig at de ansatte skal gjennom nedskalering samtidig som ledelsen drar på en firedagers tur til Italia. Det er ikke umusikalsk, men tonedøvt at det i det hele tatt velger å gjøre dette, sier han til E24.

– Dårlig timing

Administrerende direktør Vegard Kjuus i Meny innser at timingen for turen er dårlig, men har sagt at planleggingen er gjort over flere år, og at store deler av kostnadene var forhåndsbetalt.

– Jeg skjønner at folk kan reagere på dette, men det er bestilt og betalt for lenge siden, har Vegard Kjuus, administrerende direktør i Meny, uttalt til E24.

– Det kan ikke være en bortforklaring at de ikke kunne avbestille. Det er rett og slett veldig dårlig timing, sier Beckham fra Handel og kontor.

Forbundslederen peker på at ansatte i Meny har stått på under pandemien og utsatt seg selv for smitte mens dagligvarebransjen har håvet inn store pengesummer.

– Derfor er jeg dypt skuffet over dette. Det sender veldig dårlig signaler. Jeg skal være så frekk å si at hvis ledelsen kan reise til Italia på denne måten, så kan de ansatte få et veldig godt lønnsoppgjør, sier han.

Meny-sjef Vegard Kjuus mener Italia-turen har en uheldig timing, og at den ikke ville blitt gjennomført om man begynte planleggingen i dag. Her sammen med frukt-og grøntansvarlig ved Meny Sjølyst, Maria Aasbakk Eriksen. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak.

Gleder seg til lønnsoppgjør

Hovedtillitsvalgt i Meny, Trine Dahlstrøm, har selv hintet til at de ansatte nå vil kunne ha gode argumenter i de kommende lønnsforhandlingene.

– En slik tur gir ingen positive signaler, men nå gleder vi oss til lokale lønnsforhandlinger, sa hun til fredag.

E24 har spurt Meny om hva de tenker om kritikken fra forbundsleder Beckham, om de kunne gjort noe annerledes og om saken kommer til å påvirke de kommende lønnsforhandlingene i noen grad.

I en e-post svarer administrerende direktør Vegard Kjuus at hverken han eller andre har ingen ytterligere kommentarer til saken.

E24 har også spurt Norgesgruppen, Menys eier, hva de mener om utenlandsturen.

«Vi har ingen kommentarer utover hva Meny selv har svart», skriver kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud på SMS.