Oljegründer om skatteøkningene: – Ser ut som noen har mistet gangsynet fullstendig

Ståle Kyllingstad mener det totale skattetrykket i regjeringens forslag til statsbudsjett er altfor høyt. I tillegg er han særs kritisk til den nye arbeidsgiveravgiften.

FORSTÅR IKKE: Den nye foreslåtte arbeidsgiveravgiften vil svekke norsk næringslivs konkurransekraft, ifølge Ståle Kyllingstad.

– Jeg var forberedt på økte skatter og avgifter, men det var mye her som jeg synes er merkelig, sier Ståle Kyllingstad.

Jærbuen er toppsjef og eier av IKM Gruppen, et konsern med en rekke virksomheter innen olje- og energisektoren, samt landbasert industri.

Torsdag foreslo regjeringen å øke skatten på både formue og utbytte.

– Jeg har forståelse for noe. Selv om jeg er mot formuesskatten, skjønner jeg at vi må dra inn noe ekstra nå. Men jeg har ikke forståelse for alt. Det ser ut som at noen har mistet gangsynet fullstendig, sier Kyllingstad.

Skatteskjerpelsene i statsbudsjettet kom en uke etter at regjeringen presenterte ny skatt på kraft og oppdrett.

Totalt har regjeringen beregnet å hente inn 46 milliarder kroner i økte skatter neste år.

– Det har vært mye den siste uken, sier oljegründeren.

– Konkurransedrivende avgift

Skatteøkning på formue og utbytte var ventet av mange.

Det var ikke regjeringens nye arbeidsgiveravgift. Ap og Sp ønsker å innføre en ekstra avgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner.

Den får Kyllingstad til å steile.

– Vi har akkurat ansatt 30 høyt kvalifiserte nordmenn i utlandet. Med en slik avgift blir det veldig krevende å holde seg konkurransedyktig.

Ståle Kyllingstad er ifølge bladet Kapital landets 104. rikeste person.

– Jeg trodde det var et mål om å sysselsette nordmenn også i utlandet. Men Norge er et høykompetanseland. Da blir avgiften på fem prosent veldig konkurransedrivende.

Ikke vurdert å flytte

Ståle Kyllingstad er ifølge bladet Kapital god for 3,8 milliarder kroner.

For å betale formuesskatt hvert år tar investoren ut utbytte fra IKM Gruppen, forteller han. Det smerter.

– Formuesskatten øker hele tiden og jeg må ta ut mer og mer. Det hemmer oss likviditetsmessig.

Særlig formuesskatten har blitt debattert den siste tiden, i kjølvannet av Kjell Inge Røkkes Norge-exit. Men Kyllingstad har ikke funnet frem passet ennå.

– Nei, jeg har ikke vurdert å flytte.

– Kan det bli aktuelt dersom skattene skal videre opp?

– Det handler om en helhet i økonomien. Det er som sagt ikke noe jeg har vurdert, men det vil ikke være snakk om en stor nedgang i cashflow før det er en stor ulempe for IKM Gruppen å ha meg som eier.

Midtfinger fra politikerne

Gründer og daglig leder Fredrik Haga i teknologiselskapet Dune Analytics har tidligere skrevet kritisk hos E24 om formuesskatten.

Gründer Fredrik Haga er sterkt kritisk til formuesskatten.

I en SMS til E24 skriver han at å bidra til fellesskapet med skatt i seg selv, men at formuesskatten er en «dårlig utformet skatt som skaper sterkt disincentiv til å bygge selskap i Norge, fordi den gir gründere en skatteregning på vilkårlige balanseverdier som er helt frikoblet fra private disponible midler.»

Dune Analytics har ifølge Haga oppnådd en verdsettelse på en milliard dollar.

Det er basert på hva selskapet en gang kan komme til å få til. I fjor omsatte det for 6,2 millioner kroner og hadde et underskudd på 9,5 millioner.

«For oss som driver globale digitale teknologiselskaper som ikke er tuftet på noen særnorske ressurser eller innsatsfaktorer, er det klart man må ta midtfingeren fra norske politikere til etterretning og vurdere å flytte», skriver Haga.

«Jo mer formuesskatten økes, jo mindre verdiskapning vil vi få i landet.»