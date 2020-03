Trump vurderer «helikopterpenger». Bør Norge gjøre det samme?

Stadig flere sentralbanker graver så dypt i verktøykassen at det kan det drysse tusenlapper på folk flest. Flere økonomer vil bruke en form for «helikopterpenger» i Norge, men en direktør i Norges Bank advarer mot å tro at det er gratis penger.