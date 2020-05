SR-Bank og Sandnes Sparebank kutter boliglånsrenten

Sparebank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

SR-Bank var først ute av de lokale bankene med nytt rentekutt. Foto: Kristian Jacobsen

Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 1,69 prosent for førstehjemslån. Det skriver E24.

– Vi har aldri tidligere opplevd et rentemarked med så lave priser. Dette som følge av stor usikkerhet om utviklingen fremover og lav aktivitet i norsk økonomi. I den senere tid har pengemarkedsrenten falt og har fortsatt å falle etter Norges Bank fastsatte styringsrenten til 0 prosent, sier konserndirektør for personmarkedet, Jan Friestad, i meldingen.

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 25. mai 2020. For nye lån vil det gjelde fra 11. mai 2020, melder banken.

Sandnes Sparebank kutter også

Fredag morgen melder Sandnes Sparebank at de kutter boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Dette vil si at vi har kuttet renten med inntil 1,25 prosentpoeng i løpet av de siste to månedene, sier administrerende direktør Trine Stangeland i en børsmelding.

Laveste veiledende pris på boliglån vil i likhet med SR-Bank være på 1,69 prosent for BLU (Boliglån Ung).

For eksisterende kunder vil endringen tre i kraft fra 25. mai 2020. For nye kunder vil betingelsene gjelde fra mandag 11. mai, melder banken.

Sandnes Sparebank setter også ned renten på innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Dette vil gjelde med virkning fra 9. juli.

Historisk lav styringsrente

Rentekuttene kommer etter at Norges Bank overraskende satte ned styringsrenten til rekordlave null prosent torsdag.

Danske Bank var den første banken som kuttet boliglånsrenten i kjølvannet av rentebeslutningen til Norges Bank. Banken varslet torsdag at den setter ned renten på boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai.

DNB har foreløpig bestemt seg for å avvente et eventuelt rentekutt.

– Vi følger markedet tett. Det gjør vi hele tiden. Vi gjør vurderinger basert på markedet, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Cecilie Skjennald.