Fædrelandsvennen selges

KRISTIANSAND: – «Timingen» er god. Vi har hatt det bra i Schibsted, men vil få det enda bedre i Polaris-konsernet, sier Eivind Ljøstad, Fædrelandsvennens sjefredaktør og administrerende direktør.

Fredag morgen, i henhold til en strengt regissert tidsplan i forhold til Oslo Børs og alle ansatte, ble det kjent at Fædrelandsvennen anno 1875 får ny eier.

Polaris Media Agder AS

Som det heter i en pressemelding fra de involverte:

Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS har avtalt å etablere et nytt, regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020. Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Medier AS og Schibsted ASAs mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Navnet blir Polaris Media Agder AS. Polaris Media, med hovedkontor i Trondheim, vil eie 51 prosent, mens eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosent.

Konsernet vil bestå av de tre regionale mediehusene Fædrelandsvennen (Kristiansand), Agderposten (Arendal) og Varden (Skien), samt de seks lokale mediehusene Lister (Farsund), Lindesnes (Mandal), Søgne og Songdalen Budstikke, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Fra minst til størst

Polaris Medias største mediehus er Adresseavisen i Trondheim.

– At vi har vært minst i Schibsted, har tidvis betydd et kostbart rigg for Fædrelandsvennen. Nå går vi fra å være minst til å bli klart størst i Polaris Media Agder, og nest størst i hele Polaris-systemet, kommenterer Eivind Ljøstad.

Han understreker at de journalistiske ambisjonene ikke skal påvirkes.

– Eiernes oppgave er å skape gode rammebetingelser for journalistikken, og det har jeg tiltro til at Polaris gjør. For øvrig eier jo Schibsted 29 prosent av Polaris Media, opplyser Ljøstad.

Schibsteds initiativ

– Fædrelandsvennen får en litt annen tilhørighet i mediesystemet. Vår oppgave blir å gjøre et godt mediehus enda bedre, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media på klingende kristiansandsdialekt til Fædrelandsvennen.

Han forteller at initiativet kom fra Schibsted, og at det har vært jobbet med transaksjonen siden juni.

Koch legger vekt på at mediehusene som heretter vil inngå i Polaris Media Agder AS, kommer til å speile hele regionen.

– Men er det ikke sånn at Agderposten speiler stor-Arendal og Fædrelandsvennen stor-Kristiansand? Burde ikke heller Agders to ledende mediehus slås sammen?

– Nei, det ville være helt feil. Om det skal bli et tettere, praktisk samarbeid, er noe sjefredaktørene får finne ut av. Men vår intensjon er å bygge videre på dagens sterke merkevarer, lyder det bestemt fra Per Axel Koch.

– Da Fædrelandsvennen ble 100 prosent Schibsted-eid i 2008, ble verdien beregnet til cirka 900 millioner kroner. Hva er den nå?

– Verdiene var ganske høye den gang, men har sunket siden. Når det er sagt, har vi sett en gryende interesse for mediehusenes digitale posisjoner de siste tre-fire årene. Utover det kommer vi ikke til å kommentere noe rundt verdsettelse, fastslår Polaris-sjefen.

Fakta: Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS De ni mediehusene i det kommende Polaris Media Agder AS hadde i 2018 et samlet opplag på 107.000, 138.000 daglige lesere digitalt og 170.000 daglige lesere på papir. Agderposten Medier eier mediehusene Agderposten, Varden, Grimstad Adressetidende, Lillesands-Posten og Vennesla Tidende med et samlet opplag på 53.800. Sammen med tjenesteselskapene Agderposten Trykk, Agderposten Distribusjon o.fl. var konsernets samlede omsetning i 2018 368 millioner kroner. Etter transaksjonen vil Polaris Media være eier i 54 mediehus, hvorav 48 i Norge og seks i Sverige. Utover dette eier også Polaris Media seks trykkerier og fire regionale distribusjonsselskaper i Norge, samt ett distribusjonsselskap i Sverige. Etter transaksjonen vil Polaris Media samlet ha over 510.000 abonnenter og en samlet årlig omsetning på rundt 3,5 mrd. NOK.

Nytt storfylke

Til nå har Agderposten vært eid av den hollandsk-/norske Sijthoff-familien.

- Agder er en region i endring, med nært forestående fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 og en sterkt utbedret infrastruktur som har skapt økt mobilitet og handel innad i regionen. Med grunnlag i et sterkt industrielt rasjonale for økt samarbeid i regionen har Polaris Media, Agderposten Medier og Schibsted over tid arbeidet med sikte på å slå sammen medievirksomhetene. Vi mener det nye konsernet vil få en betydelig styrket posisjon og plattform til å videreutvikle dagens mediehus og øvrig virksomhet, som igjen vil legge grunnlaget for en økt lønnsomhet, sier Willem Sijthoff, styreleder i Agderposten Medier, i fredagens pressemelding.

Nils K. Gauslaa, adm. direktør i Agderposten Medier, følger opp:

- Vi har i mange år samarbeidet svært godt med Fædrelandsvennen på flere viktige områder. Med Schibsted har vi siden 2012 hatt et omfattende og godt trykkerisamarbeid, og med Polaris Media får vi inn en tung industriell medeier med matchende kultur og tankesett. Gjennom partnerskapet med Polaris Media vil vi stå enda bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer og til å videreutvikle mediene til nytte for eksisterende og nye brukere og kunder i ett samlet og spennende Agder.

Må godkjennes

Transaksjonen forutsetter ellers Konkurransetilsynets godkjenning og at en økonomisk gjennomgang («due diligence») ikke resulterer i negative overraskelser.