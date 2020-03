«Nav»-bygget jekkes opp for millioner. Skal bli innovasjons-hub

Sparebank 1 SR-bank punger ut om lag 2 millioner kroner årlig. Pengene går til Grunderhüb, Nordic Edge og det nye innovasjonssenteret Innoasis.

Fra smartby-konferansen Nordic Edge Expo 2019. Midt i bildet sitter Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse. Til høyre Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft Norge. Foto: Pål Christensen

Det nye bygget til Innoasis er under oppussing, og skal etter planen være åpen for innflytting til begynnelsen av neste år. Senteret skal lokaliseres i det gamle Nav-bygget i Bjergsted som Smedvig-konsernet kjøpte i 2018.

– Miljøet og løsningene har ingen stedsbegrensning. Vi ser på Innoasis som et knutepunkt for innovasjon og ny teknologi som jobber på et nasjonalt og nordisk nivå, sier teknologidirektør Shahzad Rana i Microsoft.

Prosjektet er igangsatt av syv store aktører; Microsoft, Nordic Edge, Smedvig, Tieto, SR-Bank, Lyse og Stavanger kommune.

Foreløpig holder Innoasis dørene åpne i Smedvigkvartalet i Løkkeveien. Her har de startet opp med program som skal fremme verdiskaping og innovasjon. Under arrangementet Microsoft for Startups fikk selskaper møte Microsoft, Innovasjon Norge og investorer.







Finansiell støtte

Stavanger kommune har gitt det nye innovasjonssenteret Innoasis et tilskudd på 2.250.000 kroner.

Sammen med støtte til Grunderhüb, Nordic Edge og Innoasis bidrar Sparebank 1 SR-bank med totalt om lag 2 millioner kroner i året.

– Etableringen av Innoasis er noe vi har valgt å støtte både med hensyn til kapital og kompetanse, sier Øyvind Knoph Askeland, kommunikasjonsrådgiver i Sparebank 1 SR-bank.

I 2018 sa Sjur Christian Monsen, markedsdirektør i Smedvig Eiendom, til Aftenbladet at den totale investeringsrammen på bygget lå på mellom 50 og 70 millioner kroner. Den gang var de usikre på hva bygget skulle brukes til. Nå er derimot planen klar, men detaljene usikre.

– Vi vet ikke på det nåværende tidspunkt hva den totale investeringskostnaden for prosjektet blir. Vi er i ferd med å fylle bygget med leietakere og prosjektere ferdig bygget. Samtidig er Smedvig en bidragsyter til Nordic Edge og innovasjonslaben Innoasis, Monsen.

Sjur Monsen og Rune Augenstein fra Smedvig. Foto: Jon Ingemundsen

Samarbeid framfor konkurranse

– Senteret skal i praksis fungere som en verktøykasse, som vil si at man har tilgang til utstyr for å utvikle nye produkter og tjenester, ifølge Nevland.

Innoasis skal være et laboratorium, og vil huse oppstartselskaper, investorer, private selskaper, universiteter, forskningsmiljøer og offentlige aktører.

Senteret vil inneholde ulike testlaboratorium for nye løsninger innen solceller, tingenes internett (IoT), møbler, energisystemer, sensorer og IT. Testingen vil også tas ut av selve bygget og ut i regionen i offentlig rom. Det vil også være tilgang til investorer, mentorer og internasjonale nettverk.

– Bedrifter tjener på å dele ideer. Innoasis vil ikke konkurrere med andre innovasjonssentre, men skal være et tilskudd til det som allerede finnes. Vi samarbeider med andre klynger, sier Stig Finnestad, klyngeleder for Smart City Innovation Cluster.

Nevland understreker at dette ikke skal være et ekkokammer, men en plass hvor man kan få til en vekselvirkning som kan bidra til nytenkning og innovasjon.