NHO svinger pisken over stortingspolitikerne: – De må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener strømstøtte bare er et plaster på såret og krever saksbehandling «raskere enn vi noen gang har sett» for å få bukt med strømkrisen.

– Vi kan ikke ha et system der vi har permanent strømstøtte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Innkallinger og hastemøter i fleng. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har dradd i flere tråder og mandag er tapetsert med møter om den ekstraordinære strømsituasjonen i landet.

Allerede 08.30 skal de parlamentariske lederne på Stortinget i møte med statsministeren. Et par time senere skal presidentskapet møtes for å vurdere om de skal dra i sommerferie-bremsen og kalle alle stortingsrepresentantene tilbake for å kunne behandle forskjellige strømforslag.

Senere på dagen har Støre også kalt inn NHO og LO til et møte om strømkrisen. En strømstøtte-ordning for næringslivet kan være like rundt hjørnet, ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Vi har snakket om dette i mange måneder, så vi er veldig glad for invitasjonen. Jeg opplever statsministeren som lyttende og svært interessert i å lage en ordning nå, sier Almlid til E24.

Strømpakke for å unngå konkurser

Hvor raskt en ordning kan være på plass vil ikke Almlid spekulere i, men han understreker at det nå «skjer mye de neste dagene».

– Det må jobbes raskt, men ikke raskere enn at vi lager en ordning som virker som vi ønsker. Den må virke for de som trenger den, og ikke for de som ikke trenger den, sier Almlid og sikter til erfaringene med andre støtteordninger gjennom pandemien.

På vegne av bedriftene er Almlid svært bekymret for høsten og vinteren. Tørke, et Tyskland som har stengt ned atomkraftproduksjon, et Europa som skal kutte ut russisk gass. Summen av alt er dyster for strømprisen også fremover, mener Almlid.

– Situasjonen er helt ekstraordinær for bedriftene. Prisene i dag er enormt høye og høyere enn for noen måneder siden. Vi ser at situasjonen nå er ille, men den kan også bli verre, sier Almlid. Han legger til:

– For å unngå konkurser må vi løse situasjonen her og nå med en strømpakke.

Også Norsk Industri, kommuneorganisasjonen KS og de store LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi kom fredag med et felles krav om umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter, ifølge NTB.

– Kjernen i problemet er at kraftproduksjonen må økes

NHO-sjefen er likevel helt tydelig på at strømstøtte bare er et plaster på såret. Han krever at stortingspolitikerne blir mye mer offensive.

– Kjernen i problemet er at kraftproduksjonen må økes. De må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land. Vi kan ikke ha et system der vi har permanent strømstøtte, sier Almlid.

Han sier flere kraftselskap står klare til å bygge ut sidevassdrag og oppgradere allerede eksisterende anlegg for å få mer ut av vannkraften. Almlid sier også at det er mange aktører som står klare til å bygge vindkraftanlegg på land – en svært betent politisk sak – dersom politikerne vil åpne opp for det.

Ekspress-saksbehandling

NHO-sjefen krever saksbehandling i ekspressfart fra regjeringen.

– Begge disse prosjektene krever raskt saksbehandling for å få på plass. Den må være raskere enn vi noen gang har sett, sier Almlid.

Å koble seg av de europeiske kablene og det europeiske markedet er ikke et alternativ for Almlid. Dessuten ville det bare vært en kortsiktig løsning på problemet, ifølge NHO-sjefen.

– Vi diskuterer internt i NHO tiltak som krav til fyllingsgrad i vannmagasinene. Vi må stå ved forpliktelsene våre i de avtalene Norge har inngått, men det er riktig å se på ordninger som er akseptert innenfor det samarbeidet vi har, sier Almlid.