Oslo Børs hentet inn fallet etter ESBs renteheving – Hovedindeksen endte flatt på jojo-dag

Det har svingt både opp og ned på Oslo Børs torsdag.

Oslo Børs har både blitt tynget av snø og uro i aksjemarkedene denne uken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Hovedindeksen på Oslo Børs har sett ut som en jojo store deler av dagen. Ved handelsstans like før klokken 16.30 endte Hovedindeksen ned 0,02 prosent.

I 16-draget hentet Børsen inn store deler av fallet som kom da nyheten om at Den europeiske sentralbanken hever renten med nye 0,5 prosentpoeng ble presentert.

Oppgangen kommer i kjølevannet av at The Wall Street Journal skriver at First Republic-banken, som har slitt tungt i USA, er i samtaler med JPMorgan, Morgan Stanley og andre i et forsøk på å hente inn mer kapital.

Slik endte de mest omsatte aksjene:

Equinor falt 1,18 prosent

Aker BP falt 1,58 prosent

DNB endte opp 0,38 prosent

PGS steg 1,90 prosent

Frontline falt 0,21 prosent

Oljeprisen har svekket seg gjennom uken, og falt videre sammen med aksjemarkedene i går. Torsdag morgen hentet den seg noe inn, men på ettermiddagen faller den videre.

Nordsjøolje (brent spot) har gjort et solid comeback torsdag ettermiddag, og handles nå for 73,55 dollar fatet i skrivende stund. Det er ned 0,98 prosent fra midnatt.

I Europa var det i tidlig handel markant oppgang på børsene. Etter en nedtur tidligere på ettermiddagen, snur det stort sett opp rundt klokken 16.30. Børsene i London, Frankfurt og Paris er alle opp. Det samme er Stoxx 600-indeksen, som øker 0,81 prosent.

Samtidig skyter den sveitsiske storbanken Credit Suisse opp på Zürich-børsen, etter gårsdagens aksjeras.

Kriselån til Credit Suisse

Natt til torsdag meldte Credit Suisse at den vil låne opptil 577 milliarder kroner av den sveitsiske sentralbanken. Banken omtaler beslutningen om å låne pengene som en «avgjørende handling» for å forebyggende styrke likviditeten.

Grepet kom etter at den sveitsiske storbanken bidro til et tungt fall på de europeiske børsene og for bankaksjer onsdag. Oslo Børs falt så mye som 3,74 prosent.

Nedgangen fortsatte på Wall Street utover kvelden, men fallet ble ikke like tungt for de amerikanske aksjemarkedene. I morgentimene torsdag fortsatte børsfallet i Asia.

Flere analytikere pekte på Credit Suisse-dramaet som den utløsende faktoren bak at frykten spredte seg på de europeiske børsene. Credit Suisse-aksjen raste 24 prosent i går.

Det har vært bekymring rundt bankens likviditet etter at storeieren Saudi National Bank uttalte at det ikke var aktuelt å skyte inn mer penger. Samtidig har det vært uro rundt banksektoren i kjølvannet av kollapsen til amerikanske Silicon Valley Bank forrige uke.

Equinor kjøper seg opp i Scatec

Oljekjempen Equinor har kjøpt seg videre opp i solenergiselskapet Scatec, der de er største eier. Det meldte selskapet torsdag.

Equinor brukte 305 millioner kroner på å kjøpe Scatec-aksjer, til en kurs på 61 kroner per aksje. Etter kjøpet eier Equinor over 16 prosent av selskapet. Scatecs neste største eier, Scatec Innovation, solgte seg samtidig ned i selskapet.

Scatec-aksjen stiger etter nyheten.

I tidlig handel torsdag klatret den rundt fem prosent til en kurs på 67,28 kroner per aksje. Kursen stod i 64,18 kroner per aksje ved stengetid onsdag. I 15.20-tiden er aksjen opp 3,24 prosent.

Tildelt avtale på inntil 650 mill.

It-selskapet Techstep er blitt tildelt en rammeavtale av Sykehusinnkjøp HF med potensiell verdi på 650 millioner kroner over en fireårsperiode.

Det fremgår av en børsmelding torsdag.

Under avtalen vil Techstep tilby mobile enheter til alle helseregioner og sykehus i Norge.

Aksjen endte opp 16,23 prosent.