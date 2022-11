Norge nøler med toll­frihet for Ukraina. Venstre: – Dette er så små­lig

EU, USA og Storbritannia har gitt Ukraina tollfrihet. Ukraina ønsker også det samme fra Efta-landene – Norge, Island, Sveits og Liechtenstein, men Norge nøler.

Venstre-representant Alfred Bjørlo.

NTB

– Dette er så smålig av regjeringen, sier Venstre-representant Alfred Bjørlo til Dagens Næringsliv (DN).

I en annen artikkel skriver avisen om at Ukraina ønsker full tollfrihet til Efta-landene.

Ifølge DN har Island, Liectenstein og Sveits reagert på at Norge er nølende.

Før et møte i september hadde alle Efta-landene, inkludert Norge, sagt seg villige til å vurdere å endre frihandelsavtalen. I en oppsummering DN har sett, skal det stå at Norge ikke ville gi sin tilslutning til å møte Ukraina for å drøfte en endring av avtalen. Begrunnelsen skal ha handlet om landbruk.

De andre landene har, ifølge avisen, bedt Norge om å ikke blokkere for en avtale, og Liechtenstein skal ha foreslått å holde landbruk utenfor. Norge skal ha svart at Norge allerede støtter Ukraina blant annet med våpen og penger.

DN skriver at den norske delegasjonen sa at Norge ikke vil blokkere for et nytt møte, men et halvt år senere har det fortsatt ikke vært noe møte mellom Efta-landene og Ukraina.

Utenriksdepartementets statssekretær Erling Rimestad skriver til avisen at det kan bli aktuelt å endre avtalen.

– Samtidig er det mange måter å bistå Ukraina på, ikke minst slik vi allerede gjør i samarbeid med våre partnere, skriver han.