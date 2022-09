Ventet ikke så dyr strøm: – Da hadde vi ikke kjørt kraft­verkene på den måten

Lyse-sjef Eimund Nygaard ville ha holdt mer igjen på kraften hvis han hadde trodd at prisene skulle bli så høye som de er nå.

Konsernsjef Eimund Nygaard i kraftselskapet Lyse, som eies av kommuner i Rogaland.

ONS, STAVANGER (E24): Dyr strøm skaper bekymringer, særlig i Sørvest-Norge. Fabrikker som Alcoa Lista og Rec Solar har varslet at de vil trappe ned aktiviteten.

Konsernsjef Eimund Nygaard i kraftprodusenten Lyse sier han forstår at mange er fortvilet over prisene. Selskapet er eid av 14 kommuner i Rogaland, og Stavanger, Sandnes og Sola har de største eierandelene.

– Hadde du noen gang trodd at vi ville få se timepriser på åtte-ni kroner kilowattimen?

– Nei, selvfølgelig ikke. For da hadde vi ikke kjørt kraftverkene våre på den måten vi har gjort. Det hadde ingen gjort. Så det er ingen som har sett for seg den situasjonen overhodet, sier Nygaard med referanse til at det ville vært en fordel å holde igjen på vannet om man hadde kjent dagens kraftsituasjon.

Fyllingsgraden har vært svært lav i mange av landets sørlige vannmagasiner, og kraftprodusentene har fått en tydelig oppfordring fra regjeringen om å spare på vannet.

– Hva hører du når du snakker med folk?

– Folk er jo fortvilet, da, sier han.

Frykter for små bedrifter

Samtidig påpeker Nygaard at regjeringens strømstøtte til husholdningene vil dempe effekten av de høye prisene. Fra september og frem til nyttår er støtten på 90 prosent av den andelen av strømprisen som er over 70 øre.

– For husholdningene er dette kanskje til å leve med, med noen som ikke klarer det, da. Jeg er enda mer bekymret for mindre bedrifter som ikke har sikret seg, små bedrifter med ganske høyt forbruk, sier Nygaard.

– De er fortvilet, og det skjønner jeg veldig godt. Og det må vi finne en løsning på, og det jobber myndighetene med, legger han til.

Regjeringen har varslet at en strømstøtte for bedrifter trolig vil komme på plass i løpet av september.

Fakta Hvor mye støtte får jeg? Fra september og frem til nyttår er støtten på 90 prosent av den andelen av strømprisen som er over 70 øre. Støtten regnes ut slik: (månedssnittet av kraftprisen minus 70 øre) ganger 0,9 ganger 1,25. Ved en gjennomsnittlig månedspris på fem kroner kilowattimen (ca. 6,80 kroner med nettleie og utgifter) vil støtten til husholdningene utgjøre om lag 4,83 kroner kilowattimen. Blir månedsprisen på tre kroner kilowattimen (ca. 4,30 kroner med nettleie og utgifter) blir støtten om lag 2,58 kroner. Les mer

Strømprisen dempes

Strømprisen dempes for andre dag på rad torsdag, men ligger fortsatt på svært høye nivåer. De tre sørligste prisområdene i landet får lik pris på 5,66 kroner kilowattimen.

Med en gjennomsnittlig nettleie og avgifter betyr det en pris til kunde på om lag 7,63 kroner.

Strømstøtten må imidlertid trekkes fra. I august ble støtten ifølge NVE på 3,64 kroner kilowattimen i det sørligste prisområdet, basert på en månedlig snittpris på 4,34 kroner.

– Produserer veldig lite

Nygaard avviser at Lyse tjener store penger på de høye prisene. Ifølge Nygaard holder selskapet igjen på kraften, etter krav fra myndighetene.

– For vår del er det litt spesielt, for vi produserer veldig lite. Vi er sammen med Statkraft eierne av de store magasinene her, sier han.

– Det er litt spesielt når folk tror du tjener masse penger, og så gjør du egentlig ikke det. For vår del kan jo prisen være som den vil, når du ikke kjører, sier han.

Industriaktører som Elkem er bekymret for at Norge skal eksportere for mye strøm i en periode med lite vann i magasinene, og har ønsket strengere restriksjoner.

Regjeringen, men også NVE har bedt de store vannkraftaktørene om å holde igjen på vannkraften, for å sikre forsyningen til vinteren.

– Det er vi selvfølgelig lojale til, sier Nygaard.

Håper på regn

– Noen snakker om at krisen kan vare i årevis, skal vi venne oss til at krisen varer så lenge?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er nok en kombinasjon også av noe psykologi i markedet, og så vil jeg jo tro at det ikke vil være tørke i Sør-Norge i flere år, sier Nygaard.

Han håper på regn og lavere priser etter hvert.

– Jeg sa det til en kollega i Nord-Norge at hvis dere tror det har sluttet å regne i Stavanger, så har jeg egentlig ikke tro på det. På ett eller annet tidspunkt vil det komme regn, og det vil avhjelpe situasjonen, sier Lyse-sjefen.

– Jeg håper virkelig ikke vi har disse nivåene her, men at vi har høyere priser enn vi har vært vant med, det tror jeg vi må venne oss til, sier Nygaard.

Økt magasinfylling

Magasinfyllingen i Norge steg med 0,2 prosentpoeng i forrige uke og var på 69,1 prosent, ifølge NVE. Medianen på denne tiden de siste 20 årene er 81,1 prosent, og lavest var fyllingen i 2006 da den var 59 prosent på samme tid av året.

Dette er landsdelene med lavest og høyest fyllingsgrad:

50,5 prosent fylling i NO2 (Sørvest-Norge)

92,4 prosent fylling i NO4 (Nord-Norge)

Magasinfyllingen i det sørligste prisområdet (NO2) er fortsatt godt under medianen siste 20 år. Magasinene i området inneholder vann for om lag 17,12 terawattimer (TWh). Sist fyllingen var lavere var i 2006, da den var på 16,9 TWh i samme uke.

Vurderer «flere mulige tiltak»

Olje- og energiminister Terje Aasland har fått spørsmål fra KrF om hvilke regler han vil innføre for å spare vann i magasinene.

«I lys av en svært usikker situasjon i den europeiske energiforsyningen, kan sårbarheten ved uventede hendelser i vår egen kraftforsyning, for eksempel tilsigssvikt, være høyere enn før», skriver Aasland i et svar.

Han sier at Olje- og energidepartementet vil vurdere tiltak for sikre at mer vann spares når det er lite i magasinene, og at eksporten av kraft da begrenses.

«I arbeidet vurderes det flere mulige tiltak. Arbeidet skjer i nært samarbeid med NVE, og skal sluttføres i høst», skriver Aasland.