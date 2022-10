Hit ankommer avgjørende norsk gass Storbritannia

ST. FERGUS/EDINBURGH (E24): Øystaten er svært avhengig av norsk gass, spesielt i de kommende kalde vintermånedene. Skulle norsk gass utebli, kan det ramme britene hardt.

Ragnhild Vartdal

Emily Macinnes (Foto)

– Norge har en veldig viktig rolle i å hjelpe Storbritannia med å dekke sine energibehov, sier Jamie Stewart, forsker og nestleder ved Senter for energipolitikk ved Strathclyde University.

E24 møter Stewart i den skotske hovedstaden Edinburgh.

Statistikk fra britiske myndigheter underbygger det som forskeren peker på. Norge er for Storbritannia det Russland lenge var for Tyskland når det gjelder gass, ifølge Stewart.

– Et angrep på norske gassrørledninger ville fått svært alvorlige konsekvenser, sier han.

VIKTIG: Forsker Jamie Stewart er nestleder ved Senter for energipolitikk ved Strathclyde University. Han forklarer at norsk gass er en svært viktig del av Storbritannias energimiks.

I 2021 dekket Norge 38 prosent av britenes gassbehov. For første gang ble Storbritannia forsynt med mer gass fra Norge enn landet selv produserte, ifølge britiske myndigheter.

Importen sto for hele 355 terawattimer (TWh). Til sammenligning er Norges samlede årlige strømforbruk på 140 TWh.

Gass er britenes viktigste energikilde. 80 prosent av britiske husholdninger bruker gass for å varme opp husene sine. I tillegg fremstilles rundt 40 prosent av elektrisiteten som strømmer inn i stikkontaktene, av gass.

I de kommende vintermånedene – når kulden trekker inn, og varmeovnene trekkes opp – er gassbehovet ekstra stort. Det viser også tall fra da gassprisen var stabilt lav (se graf for Norges eksportinntekter under).

Så langt i år har Norge eksportert gass til Storbritannia til en verdi av 188 milliarder norske kroner, viser tall fra SSB.

Protester mot skyhøye gass- og strømpriser

Britene betaler allerede svært mye i gass- og strømregninger. Forrige helg tok tusenvis til gatene for å protestere.

– Jeg har slått av all varme i huset, men jeg har ikke noe valg fremover når det blir kaldere, sa pensjonisten Moira (63) til E24 under en demonstrasjon i Glasgow.

– Jeg kommer til å få en enorm regning som jeg rett og slett ikke har råd til å betale. Jeg er desperat, som så mange andre.

Britenes egne gasslagre har krympet som følge av at det største lageret Rough, som da sto for rundt 70 prosent av britenes lagerkapasitet, ble stengt ned i 2017.

Forsker Jamie Stewart mener det var en svært kortsiktig beslutning.

– Det hadde jo ikke skjedd noe galt tidligere, sier han.

Samtidig har frykten for at det kan skje noe med norske gassrørledninger økt, som følge av gasslekkasjene på de russiske rørledningene i Østersjøen forrige uke.

Både politiet, Forsvaret og Heimevernet er nå satt inn for å øke beredskapen i norske farvann og rundt gassterminalene på land, etter gasslekkasjene på Nord Stream 1 og 2.

Flere statsledere sier at det dreier seg om sabotasje og mener Russland står bak.

TERMINAL: Skotsk høylandsfe beiter like ved den store gassterminalen i St. Fergus nordøst i Skottland. Det er en av gassterminalene på britisk side som tar imot norsk gass.

Men mens økt sikkerhet rundt gassinstallasjoner prydet overskriftene i de fleste norske medier forrige helg, var ikke det tilfellet i britiske medier.

I det vesle tettstedet St. Fergus, hvor en av terminalene som mottar store deler norsk gass ligger, var det en annen stemning å spore.

Flere beboere E24 snakket med i tettstedet nordøst i Skottland, hadde ikke registrert noe økt sikkerhet utenom det vanlige.

Og det vanlige, som har vært tilfelle siden 2008, er at væpnet politi fra Ministry of Defence Police patruljerer rundt britiske gassanlegg.

Disse kjørte flere ganger forbi E24s journalist og fotograf mandag denne uken.

NETTVERK: Slik ser det norske gassrørledningsnettverket ut.

Ba selskapene på sokkelen være på vakt

Fem riggarbeidere i olje- og gassbyen Aberdeen, som nettopp hadde kommet tilbake fra arbeid på plattformene, hadde heller ikke sett eller hørt noe om økt sikkerhet.

E24 har spurt det britiske nærings-, energi- og industridepartementet om riggarbeidere har fått informasjon om økt sikkerhet på plattformene, men har så langt ikke fått svar.

Men departementet sendte i forrige uke ut en melding, som E24 har fått tilgang til, hvor departementet anbefaler selskapene på sokkelen om å være på vakt, sjekke at rutiner og planer var oppdaterte, og sikre at «responsplaner var klare til å settes i verk om nødvendig».

– Vi jobber hele tiden med å observere våre ansvars- og sikkerhetsområder, som inkluderer sikring av kritisk infrastruktur som undervannskabler og offshore-installasjoner. Det skriver det britiske forsvarsdepartementet i en e-post til E24.

OPERATIV: Gassterminalen i St. Fergus ble satt i drift i 1977 og driftes av norske Gassco. Den mottar gass fra rørledningen Vesterled og fra den britiske Frigg-rørledningen.

At britene, som trenger norsk gass, ikke virker mer opptatt av sikkerheten rundt norske gassrørledninger, synes også forsker Jamie Stewart er pussig.

– Hvorfor er ikke Norge, norsk gass og Norges rolle for Storbritannias energiforsyning en større del av den offentlige debatten?

– Jeg tror ikke folk har vært klare over hvor gassen de bruker kommer fra før denne energikrisen oppsto. Derfor har det ikke vært noe offentlig press for å få Norge til å kutte i prisene, for eksempel. Men debatten vil kanskje etter hvert sette fart, sa forsker Stewart til E24 forrige helg.

Det er også oppfatningen til David Sheppard, energiredaktør i Financial Times. I midten av august skrev han i en kommentar at Norge burde kutte gassprisene.

E24 intervjuet Sheppard i den siste uken i september.

– Det er ikke slik at Norge ikke har vært en del av den offentlige debatten i det hele tatt, men det er ikke slik at politikere slår i bordet og sier at Norge må gjøre mer. Det hadde vært misvisende, sa Sheppard da.

– Gjensidig sikkerhet

Og forsker Stewart fikk rett. Bare dager senere fikk Norges rolle og norsk gass en større plass i den offentlige debatten i Storbritannia.

Tirsdag denne uken møttes forsvarsministerne i den britiskledede multinasjonale styrken Joint Expeditionary Force (JEF) og diskuterte ulike sikkerhetstiltak rundt gassinstallasjoner. Blant annet var økt maritim tilstedeværelse på agendaen.

– I en tid med økt bekymring for alle likesinnede partnernasjoner er det viktig at vi handler med hurtighet, smidighet og kollektiv besluttsomhet for å demonstrere vår felles forpliktelse til gjensidig sikkerhet, sa den britiske forsvarsministeren Ben Wallace etter møtet.

Ifølge Teknisk Ukeblad og opplysninger til E24 har en britisk fregatt fått i oppdrag å bistå det norske Sjøforsvaret med å beskytte norske gassrørledninger og annen infrastruktur.

Britiske myndigheter har så langt ikke bekreftet dette.

SIKKERHET: Væpnet politi fra Ministry of Defence Police patruljerte flere ganger forbi E24s journalist og fotograf mandag denne uken, også under fotografering av gassterminalen fra en liten høyde på tettstedet St. Fergus.

Torsdag advarte National Grid, som distribuerer gass og strøm til britiske hjem, at rasjonering og 3 timers strømbrudd kunne bli aktuelt, om gass skulle utebli i et verst tenkelig scenario, skriver The Guardian og andre medier.

Samme dag signerte EU og Norges statsminister Jonas Gahr Støre en felles uttalelse hvor de er enige om at energiprisene må «reduseres betraktelig».

Dette klinger godt i Financial Times’ energiredaktørs ører.

– En av de viktigste tingene for å komme oss gjennom denne vinteren er solidaritet, sier energiredaktør David Sheppard til E24.