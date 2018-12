Amerikansk gigant kjøper to Forus-bygg for 700 millioner

– Det er dessverre ikke så mye vi kan si om denne transaksjonen utover det at vi er fornøyde med salget, og at vi synes det er spennende at det igjen er et positivt fokus fra investorer på Forus-området, sier daglig leder i Union Kapitalforvaltning, Johan Hamre, til Aftenbladet.

Union kjøpte de to byggene Kanalsletta 2 (Golf Tower) og Kanalsletta 3 (Fabricom-bygget) i henholdsvis 2015 og 2014 av Arild Egeland og hans selskap Høgevoll AS som reiste byggene. Etter det Aftenbladet kjenner til, så har Golf Tower gitt relativt god avkastning, mens Fabricom-bygget har vært en dårligere investering med stor kontorledighet i flere år.

Union sin policy er å kjøpe opp næringsbygg, utvikle de over en periode på tre til fem år - og så å selge. Union har flere eiendommer her i regionen - blant annet Ankerkvartalet mitt i Stavanger sentrum.

Det er det amerikanske investeringsselskapet H.I.G Capital som har kjøpt de to byggene på Forus av Union. Den totale kjøpesummen skal ligge på rundt 700 millioner kroner. Fredag i forrige uke ble det også kjent at det Florida-baserte selskapet har kjøpt Aker-bygget i Hinna Park for rundt 1,7 milliarder kroner.

Det betyr at H.I.G Capital har kjøpt tre bygg i regionen for rundt 2,5 milliarder kroner totalt. Etter det Aftenbladet kjenner til, så har selskapet planer om ytterligere et par oppkjøp her i distriktet. H.I.G Capital er et verdensomspennende selskap som opererer innenfor flere områder - som kjøp og salg av eiendom, private equity og biohelse.

Kjell-Ivar Gilje Grøndal

Jonas Haarr Friestad

Det skal ha vakt ganske stor oppsikt i investeringsmiljøet her i regionen at en så stor internasjonal aktør som H.I.G Capital nå satser på Forus - et område som for få dager siden ble karakterisert som «vrient» av Bent Oustad. Han er administrerende direktør i Norwegian Property. Et stort nasjonalt selskap som forrige uke solgte unna sine fire siste kontorbygg på Forus.

- Vi har gjort den betraktningen at det ikke er noen grunn til å tro at det er stødig grunn under beina i Stavanger-regionen - og spesielt Forus er et litt vrient område nå ettersom det er så tett knyttet opp mot oljebransjen. Det gjør det til et ekstremt dynamisk område som ikke alltid er like lett for oss å navigere oss i. Vi føler ofte at vi havner to skritt bak de store lokale aktørene, uttalte Oustad til Aftenbladet.