Oppvasken i Stavanger tingrett handler om løgn, løftebrudd og store penger

De kommende ukene i retten vil gi et unikt innblikk i en verden som vanligvis er lukket for folk flest: Den nådeløse og nokså grisete kampen mellom noen av regionens mest profilerte forretningsmenn.

Saker av denne typen, altså der profilerte og velbeslåtte forretningsmenn barker sammen for åpen rett, er en sjeldenhet. Grunnen er åpenbar. I retten kommer alt opp i dagen, inkludert private tekstmeldinger, eposter og møtereferater. Noe av dette bevismaterialet vil kunne sette aktørene i et mindre flatterende lys, for å si det forsiktig. Derfor ender uenighet mellom, forretningsmenn oftest i forlik eller andre avtaler som lar partene slippe belastningen og tidsbruken som følger med en rettssak.

«Greed is good»

For la det ikke være noen tvil. Mens forretninger og forretningsmenn utad kan ha en tendens til å fremstille seg selv som aktører som er opptatt av fellesskapet, for eksempel det ubestridelige behovet for å bygge flere boliger og utvikle byen, er kjernen i motivene langt mer personlig og banal. De vil tjene penger. Mange penger.

Dette er det jo ikke noe galt med, i seg selv. Overskudd og lønnsomhet, og utsiktene til å oppnå personlig velstand, motiverer mange til å jobbe lenge og hardt for å nå sine mål. «Greed is good», som den fiktive børshaien Gordon Gekko sa det i filmen Wall Street. Men som de fleste vet, er grådighet også den faktoren som jevnlig fører forretningsfolk inn i kriminalitet eller avtalebrudd. Fristelsen blir for stor.

Store penger

Saken som startet i Stavanger tingrett onsdag, dreier seg kort sagt om at Alfred Ydstebø, som var med å grunnlegge finansselskapet Acta og i dag i all hovedsak er eiendomsinvestor med en formue på flere hundre millioner kroner, har saksøkt en gruppe forretningsmenn med krav om 130 millioner kroner i erstatning. Grunnen til søksmålet er at Ydstebø mener at han hadde en avtale om å kjøpe den såkalte Alstor-tomta i Stavanger, men at de saksøkte på lovstridig vis snøt ham for denne muligheten.

Blant de saksøkte er Petter Smedvig Hagland, som er arving til en formue på flere hundre millioner kroner. Hans mor er Hjørdis Smedvig, selv arving til Smedvig-konsernet, og han har tilbrakt 17 år i utlandet, ikke minst i London, hvor hans onkel Peter Smedvig er bosatt. Hjørdis Smedvig jobbet også i en årrekke som journalist i Stavanger Aftenblad.

Kunne ikke konkurrere

Ydstebø hevder at selskapet Petrus AS, som eies av Hagland, fungerte som en front for et annet selskap, nemlig The Property Group, da Petrus inngikk avtale om å kjøpe Alstor-tomta. Og at en av eierne av TPG, Kjetil Andersen, dermed har brutt en avtale.

Andersen arbeidet nemlig for Ydstebø i en årrekke, fram til han sluttet i Base Property i 2015. Da ble det inngått en avtale om at Andersen ikke hadde anledning til å jobbe med bestemte prosjekter hvor Base var involvert, en såkalt ikke-konkurranse-klausul. Slike er vanlige for å unngå at tidligere ansatte beriker seg på kunnskap de har fått i sin tidligere jobb. Andersen har for retten erkjent at han har brutt denne klausulen, men de saksøkte hevder på sin side at Smedvig Hagland, som ikke var bundet av noen slik klausul, sto fritt til å kjøpe. Og det til tross for at Andersen og Hagland begge er eiere i The Property Group. Forvirret? Det er ikke rart, i så fall.

Løgn og skjulte opptak

Uansett. Ydstebøs advokater tegnet i retten et bilde av Andersen som en notorisk upålitelig figur. Også før han sluttet i Base i 2015 hadde han vært involvert i forretninger og planer som brøt med hans forpliktelser overfor selskapet han var daglig leder i, hevder advokatene. Han fikk advarsler på grunn av dette, men ble ikke sagt opp. Det ville antakelig ikke sett så bra ut for verken Base eller Andersen om han ble oppsagt. Derfor gikk det hele ganske langt før saken kom aldeles på spissen.

Våren 2015, hevder Base, gikk Andersen svanger med planer om å starte et selskap som skulle konkurrere med Base. Ut på forsommeren advarte Ydstebø Andersen mot å bryte med vilkårene i avtalen om å ikke konkurrere på visse prosjekter, hvor Alstor var det aller viktigste.

I det hele tatt beskylder Ydstebøs advokater de saksøkte for å lyve en hel del. Mye, faktisk. Advokat Fredrik Gisholt beskrev i sitt innledningsforedrag forberedelsene til rettssaken som det rene detektivarbeidet, og noe som minner mer om forberedelsene til en straffesak enn til en sivil erstatningssak. Inkludert skjulte opptak av en samtale med en av eierne av Alstor, Frederik Hansen, som de mener beviser at Hansen og Ydstebø hadde inngått avtale om kjøp av tomta.

Kjente vitner

Etter som saken skrider fram, vil selvsagt de saksøkte slippe til med sine anførsler. Hovedpoenget deres vil være at Petter Smedvig Hagland, som ikke hadde mye erfaring fra eiendomshandel tidligere, er den rettmessige kjøperen av Alstor. Selv har han sagt at han føler seg trygg på å vinne fram med det synet. Skulle han tape, vil det være en dårlig start for ham i hjembyen etter så mange år utenlands.

Mange kjente figurer fra det lokale og nasjonale næringslivet, deriblant flere skarpskodde advokater, skal ta plass i vitneboksen de neste ukene. Det vil gi et interessant innblikk i en verden som vanligvis er lukket for menigmann.