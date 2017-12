På Finn.no får man hele 125 treff om man søker på «Louis Vuitton pose». Mange av disse annonsene inneholder også produkter, men mange selger rett og slett handleposer med merkenavnet på.

Prisen ligger mellom 150 og 500 kroner for en pose.

Sosiolog Trond Blindheim ved Høgskolen Kristiania sier til NRK at ungdom bruker merkevarer for å kompensere for sosial usikkerhet.

– Dette viser hvor sterke noen merkevarer er for ungdommer som er i en alder hvor de er usikre, sier han.