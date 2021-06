Dyrevernere og svinebønder anmelder hverandre etter griseavsløringer

Dyrevernorganisasjonen Nettverk for dyrs frihet anmelder 65 svinebønder for brudd på dyrevelferdsloven. Samtidig anmelder bønder aksjonistene for innbrudd.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Vi har funnet lovbrudd på samtlige farmer som ble inspisert. Dyrene har allerede et pinlig dårlig lovverk for å beskytte seg. Når selv de svake reglene vi har brytes, er vi nødt til å reagere sterkt, sier Marthe Haarstad, talsperson for Nettverk for dyrs frihet i en pressemelding.

I helgen publiserte NRK en sak med bilder og video de har fått fra Nettverk for dyrs frihet som blant annet viser skadde, syke og døde griser. Bildene og videoene er tatt og filmet etter at gruppen har brutt seg inn hos 28 grisebønder i Norge etter 2019.

Gruppen skriver selv at de har gjort 85 inspeksjoner hos 65 norske svineprodusenter siden 2015, og at alle nå blir anmeldt.

Nationen skriver mandag at 24 svineprodusenter har anmeldt fire aksjonister tilknyttet Nettverk for dyrs frihet til Riksadvokaten for innbrudd. Anmeldelsene ble kjent fredag, før NRK publiserte sin artikkel.

– Mine klienter ønsker at disse straffes, men det viktigste er at det blir etterforsket, og at det reageres mot denne metodebruken. Hvis det får gå upåtalt hen, så er det fritt fram for også andre interessegrupper å bryte seg inn, sette opp kamera og filme for å se hva man finner, sier advokat Lars Morten Bjørkholt som representerer bøndene.