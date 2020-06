Hver fjerde nordmann vil ha totalforbud mot elsparkesykler

Hver fjerde spurte i en ny undersøkelse ønsker et totalforbud mot elektriske sparkesykler. Like mange sier de har kjørt elsparkesykler i beruset tilstand.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Én av fire spurte i en ny undersøkelse ønsker totalforbund mot elektriske sparkesykler, mens halvparten mener utleie av disse bør forbys på nattetid. Én av fire sier de har kjørt slik sykkel mens de var beruset. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Trygg Trafikk var enige i regjeringens beslutning i fjor om å likestille elsparkesykkel med vanlig sykkel, men ønsker en strengere regulering.

– Frislippet vi så i fjor, skapte nærmest over natten store endringer i trafikken, og verken trafikanter eller myndigheter var forberedt på elsparkesykkelbølgen. Både fotgjengere, bilister og syklister fikk plutselig en helt ny trafikantgruppe å forholde seg til, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

I spørreundersøkelsen utført av Kantar svarer også seks av ti at de ønsker et forbud mot at elsparkesykler kan kjøre på fortau. I fjor oppsto hundrevis av ulykker og skader knyttet til slike sykler, som kan komme opp i 20 kilometer i timen.

I spørreundersøkelsen fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring svarer også halvparten av de spurte at de ønsker forbud mot elsparkesykler om natten.

Det finnes ingen promillegrense for bruk av slik sykkel, men i undersøkelsen svarer 26 prosent av de spurte at de har kjørt slik sykkel i beruset tilstand. Mange kjører også uten hjelm.

– Vi mener myndighetene bør revurdere om man skal tillate utleie på tider av døgnet hvor brukerne ofte er berusede personer, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.