Forsker tror Ugland-kaprere har økonomisk motiv

Skipet eies av Ugland Rederi som har base i Grimstad.

– Med den begrensede informasjonen jeg har, så er det mye som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriver seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i en epost til NRK.

Han tror de ni filippinske gislene er tatt i land og skjules for å få på plass forhandlinger med rederiet. Han beskriver følgende scenario for hva som kan ha skjedd:

– Kaprere entrer båten, finner ikke så mye verdisaker som de har tenkt, og ender opp med å ta gisler for å komme i dialog om løsepenger med rederiet. Jihadister hadde neppe gått etter filippinske gisler. For dem har de liten symbolsk verdi.

Forskeren, som for tiden befinner seg i Benins naboland Niger, utelukker ikke at gislene kan bli eller allerede kan være fraktet til et av Benins naboland.

– De kan hende at gislene er tatt ut av Benin og over til Nigeria. Da kan denne situasjonen bli mer langvarig, sier Bøås til NRK.

Foreløpig har rederiet vært knappe med informasjon om saken, men bekrefter hendelsen på sine nettsider.

Ifølge havnemyndighetene i Benin, ble skipet angrepet nærmere 15 kilometer utenfor innseilingen til havneområdet. De bortførte sjøfolkene er kapteinen og åtte av mannskapet. Den øvrige besetningen meldes å være uskadd.