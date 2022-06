Stavanger slår tilbake: Leier Rødnes flaggskip for å vise muskler under Arendalsuka

Fungerende Stavanger-ordfører, Dag Mossige (Ap) og administrerende direktør i Næringsforeningen for Stavanger-regionen, Harald Minge, leier «Rygerelektra» under Arendalsuka i midten av august.

Næringsforeningen og Stavanger kommune er leie av at Bergen og andre storbyregioner alltid viser så godt igjen under Arendalsuka. Nå punger de ut godt over 1 million kroner på å lage et skikkelig opplegg - med energihovedstanden som tema.

