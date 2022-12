Stortingskomité ber regjeringen vurdere endringer i strømstøtteordningen

En enstemmig energi- og miljøkomité ber regjeringen vurdere å la de som bor fast i fritidsbolig få strømstøtte.

– Dette er veldig gledelig og vi lapper forhåpentligvis igjen noen hull i regjeringens strømstøtteordning, sier Rødts Sofie Marhaug.

Saken oppdateres...

– Vi tolker det som at regjeringen har fått marsjordre fra Stortinget om å sikre at folk ikke kastes ut av strømstøtteordningen før vinteren når de har rettmessig krav på støtte, sier energipolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nettopp enstemmig vedtatt to forslag til endringer i strømstøtten:

De ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som får sin oppvarming fra nærvarmeanlegg kan omfattes av strømstøtteordningen De ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig - og ikke eier eller disponerer annen bolig kan omfattes av strømstøtteordningen

Og komiteen ber om svar snarest mulig, og at strømstøtten om mulig, skal omfatte husholdninger med nærvarmeanlegg eller som bor fast i fritidsbolig innen utgangen av 2022.

Dermed kan det løse seg for de mange som bor fast på hytta og som har gått vinteren i møte uten strømstøtte.