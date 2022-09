The Economist: Norge tjener «pinlig mye» på Ukraina-krigen

Med et bilde av et stort pengeskap og med overskriften «Norges profitt på krig i Europa er pinlig» tar magasinet The Economist et kraftig oppgjør med Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre under ONS-messen i Stavanger nylig.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bakgrunnen for kritikken er at Norge i det siste har tjent veldig mye penger på å selge gass, olje og strøm til Europa. Prisen på disse varene har økt kraftig etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det var Aftenposten som først omtalte artikkelen.

Ifølge The Economist vil Norge sitte igjen med over 200 milliarder dollar i inntekter i året fra salg av olje, gass og strøm som følge av Ukraina-krigen. Det tilsvarer nær 2.000 milliarder kroner. I et normalår har Norge rundt 50 milliarder dollar i inntekter fra dette.

Magasinet trekker også fram at Norge har løst strømkrisen med sjenerøse subsidier, og det ønsker at land som Norge, som har fått en uventet profitt, skal putte noe av dette i den europeiske felleskassen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at han tar avstand fra vurderingen til The Economist.

– Norge har vært en sikker energipartner for Europa siden tidlig på 70-tallet. Europa er vår viktigste kunde. De kan stole på oss. Vi er en leverandør når prisene er lave, middels eller høye. De svinger, men Norge klarer å opprettholde produksjonen, og det er et bidrag som Europa kjenner igjen, og som de anerkjenner, sier statsministeren.