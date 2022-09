BankID har problemer

BankID på mobil for Telenor-, Telia- og Ice-kunder er ikke tilgjengelig onsdag kveld på grunn av tekniske problemer.

NTB

Det skriver BankID i en driftsstatus på sine nettsider.

– BankID på mobil for Telenor-kunder, BankID på mobil for Telia-kunder og BankID på mobil for Ice-kunder er ikke tilgjengelig for øyeblikket. Vi beklager problemene dette medfører og arbeider med å rette feilen, skriver de.