FN ber Musk sikre at Twitter respek­terer menneske­rettig­hetene

FNs menneskerettssjef ber Twitters nye eier Elon Musk innstendig om å sikre at respekt for menneskerettighetene står i sentrum i det sosiale nettverket.

SKRIVER TIL MUSK: FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Turk.

NTB-AFP

– I likhet med alle selskaper må Twitter forstå skadene som er forbundet med dets plattform og ta grep for å håndtere dem, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, i et åpent brev lørdag.

– Respekt for våre felles menneskerettigheter bør utgjøre rekkverkene for plattformens bruk og utvikling. Kort sagt, så ber jeg deg om å sikre at menneskerettigheter står sentralt i styret av Twitter under ditt lederskap, skriver Turk.