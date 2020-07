Sandnes-basert droneselskap oppbemannar i krisetid

Det gjekk mot betre tider mykje raskare enn Knut Roar Wiig i droneselskapet Nordic Unmanned hadde trudd. No oppbemannar dei og har travle dagar. Foto: Jon Ingemundsen

Koronakrisen gjer at arbeid som normalt blir gjennomført av menneske, blir erstatta av dronar. Det gir vekst for droneselskapet Nordic Unmanned AS.