Eldre frykter påkjørsel av elsparkesykler

Eldre over 70 år i Oslo vegrer seg for å gå ut fordi de er redde for å bli påkjørt av elsparkesykler.

Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Blindeforbundet.

En av fem sier de aldri eller sjeldnere går ut av hjemmet sitt på grunn av elsparkesyklene.

– Det viser det vi på forhånd har trodd, fordi vi har hørt mange kommentarer fra eldre som sier at de er redde for å gå ut, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud i Blindeforbundet til P4.

En av seks svarer at de har opplevd å nesten bli påkjørt av elsparkesykler.

– I denne gruppa er det mange som er redd for å få bruddskader, og det kan få veldig alvorlige konsekvenser, sier Fuglerud.

Generalsekretær Knut Christian Høvik i Senior Norge frykter dette vil føre til enda mer ensomhet blant de eldre.

– Det å være redd for å gå ut og bli kjørt ned, forsterker ensomheten ytterligere. Dette er et stort problem som myndighetene må gjøre noe med, mener han.