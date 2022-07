Vil ikke heve fornybar-ambisjonene etter knalltall

Investeringene i fornybar energi endte på 560 millioner kroner i andre kvartal. Opedal vil ikke justere ambisjonene, til tross for nettoresultat på 50 milliarder kroner.

Equinor-sjefen leverte kvartalsresultat og annonserte utbytte på 28 milliarder kroner onsdag morgen.

Oljekjempen Equinor leverte onsdag et justert resultat før skatt på 17,6 milliarder dollar, mot 4,64 milliarder dollar til samme tid i fjor.

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med andre kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonen fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina, skriver Equinor i sin kvartalsrapport.

Samtidig faller produksjonen fra forrige første kvartal i år fra 511 gigawattimer ned til 325 gigawattimer i år.

– Normalt sett blåser det mer om vinteren enn det gjør på våren. Det påvirker normalt sett produksjonen på våre havvindparker, sier konsernsjefen.

Holder tilbake fornybarinvesteringer

– Hvor mye av overskuddet deres dette kvartalet vil gå til fornybart fremover?

– Det tallet har jeg ikke, men frem til 2026 skal vi investere cirka 230 milliarder kroner innenfor fornybarsegmentet. I år utgjør fornybarsegmentet mer enn 20 prosent av de totale investeringene, sier Opedal.

– Dere forventer å nå målet om 230 millioner kroner innen 2026?

– Nå er ikke det et mål om å bruke penger, men vi ser for oss at vi kommer til å bruke i den størrelsesordenen basert på prosjektporteføljen og planene vi har for fornybarinvesteringer. Men selvfølgelig vil hvert enkelt prosjekt bli vurdert i forhold til lønnsomhet, sier han.

– Når dere tjener såpass med penger som dere gjør nå, ville det ikke vært en idé å sku opp ambisjonene litt på fornybarsiden?

– Nå er det allerede en veldig ambisiøs ambisjon. Vi har 12–16 gigawatt offshore wind frem mot 2030. Dette vil gi betydelig kraftproduksjon. Det vil tilsvare blant annet Ørsted og Scatec til sammen, så det er en ganske ambisiøs plan, sier Equinor-sjefen.

– Veldig sterk konkurranse

Nylig annonserte regjeringen at de vil dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt havvind innen 2040. Equinor-sjefen sier at nettopp konsesjoner har forsinket fornybarsatsingen.

– Det er klart at vi som andre er avhengig av at nye prosjekter og konsesjoner blir lagt fram. Foreløpig har det vært en av flaskehalsene for å øke ambisjonene. Vi ser samtidig at det ikke er mye mer kapasitet i leverandørindustrien. Å øke antall prosjekter ukritisk nå gjør ikke nødvendigvis at vi får flere prosjekter på plass. Her prøver vi å finne en god balanse, sier han.

Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie sier at Equinor ikke har økt investeringene innenfor fornybarsegmentet. Han tror det handler om manglende avkastning.

– Selskapet har som ambisjon å øke investeringene innenfor fornybar energi, men foreløpig har de ikke gjort det. Det tror jeg man kan tolke som at de ikke har funnet noen prosjekter som har tilfredsstilt avkastningskravet. Det har vært veldig sterk konkurranse om prosjekter, noe som har drevet forventet avkastning kraftig ned, sier han.

Svingende oljepris

Oljeprisen har svingt mye den siste tiden. Et fat Nordsjøolje (Brent) koster i skrivende stund 105,11 dollar. Equinor-sjefen sier oljeetterspørselen har et verdensomspennende leveranseproblem.

– Vi forventer et oljemarked den nærmeste tiden med svingninger på forholdsvis høye priser, men med ekstrem usikkerhet. Sjeldent sett så stor usikkerhet som vi ser nå, sier han.

Markedet er spesielt følsomt, ifølge Opedal.

– Små nyheter kan gi store utslag i prisen. Vi ser at prisen har svingt 10 dollar i løpet av noen dager.

Trøbbel med ansatte

I starten av juni gikk oljearbeidere i streik og krevde høyere lønn. Det førte til at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen grep inn med tvungen lønnsnemnd.

I august er det duket for lokale lønnsoppgjør. Bjørn Asle Teige sa til Stavanger Aftenblad denne uken at han forventer lønnsvekst i det kommende oppgjøret.

– Nå er vi nettopp ferdig med sentrale forhandlinger. Vi skal over til lokale forhandlinger i august, også får vi komme tilbake til det når vi er ferdige, sier Opedal.