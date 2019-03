Ett skritt nærmere veibetaling uten bomstasjoner

Tirsdag ettermiddag ba Stortinget ved transportkomiteen regjeringen om å utrede veiprising som ikke har utgangspunkt i bomstasjoner.

Realisering av den nye løsningen skjøt fart tidlig i januar, da Aftenposten kunne fortelle at Datatilsynet mener at utfordringen med personvern og veiprising kan løses.

Det er KrF som har gått i bresjen for saken på Stortinget. Ettersom partiet ikke lenger er representert i Transportkomiteen var det tirsdag Høyre, Frp og Venstre som presenterte forslaget på vegne av KrF.

Kan bli et faktum i 2025

Begrepet «veiprising» har stått i veien for en enighet om å utrede en ny løsning. Tirsdag ble følgende formulering vedtatt i komiteen:

«Stortinget ber regjeringen inkludere utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil.»

Regjeringen er i gang med en gjennomgang av dagens avgiftssystem for bil for å sikre et såkalt bærekraftig avgiftssystem mot 2025. Flertallet i komiteen mener spørsmålet om en erstatning for dagens bompengesystem må ses i sammenheng med denne gjennomgangen.

Komiteen viser til at det i flere land diskuteres ulike former for veiprising basert på Global Navigation Satellite System (GNSS), blant annet i Tyskland, Belgia, Sveits, Singapore, Ungarn, Slovakia og Russland. Sverige vurderer GNSS-basert veiprising. For de fleste land dreier dette seg først og fremst om næringstrafikk. Det er i dag ingen land som har innført satellittbasert veiprising for personbiler.