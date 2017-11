KPMG flytter til Forus

Selskapets Stavangerkontor har 100 ansatte som nå får forretningsadresse på Forus øst. Selskapet har inngått en leieavtale som strekker seg frem til 31. mars 2030.

Forusparken 2 er et nytt bygg hvor blant annet Skanska, Skatteklagenemnda, Ocean Installer, London Offshore Consultants, Compass Group, Sigdal, Norema, Add Energy Group, Prosafe, Sysco, Regus, SWECO og IBM holder hus i dag.

Bygget har høy miljøsertifisering og høy arealeffektivitet, skriver selskapet i en melding. Det står det også at nærhet til kundeporteføljen og nærhet til eksisterende og planlagte kollektivtilbudvar avgjørende faktorer når ny lokasjon skulle velges.

Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG kjøpte for en måned siden Forus-selskapet Sumergo. Dette er et av de største oppkjøpene av et revisjonsselskap i Rogaland.

Etter det Aftenbladet har grunn til å tro, kjøper KPMG selskapet for et sted mellom 30 og 40 millioner kroner.

Dermed ble ikke de nye ansatte værende lenge i Stavanger. For allerede 1. desember skal KPMG flytte inn i det nye bygget.