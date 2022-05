Bonde­organisasjonene vil for­handle med staten

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå i forhandlinger etter at staten la fram et tilbud på 10,15 milliarder kroner til bøndene.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener et kraftig inntektsløft for alle bønder er nødvendig i årets jordbruksoppgjør. Gimming er også leder i jordbrukets forhandlingsutvalg, som varslet fredag at det er grunnlag for forhandlinger med staten. Foto: Heiko Junge / NTB

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet fredag ettermiddag staten om at det er grunnlag for forhandlinger om en jordbruksavtale for 2022.

– Situasjonen i næringen er alvorlig. Lønnsomheten har vært dårlig over lang tid, og kostnadseksplosjonen har forverret situasjonen, sier lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, i en pressemelding.

Hun understreker at det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, mener inntektsnivået i landbruket er urovekkende lavt.

– Årets jordbruksforhandlinger foregår med et alvorlig bakteppe. Kostnadsveksten er uten sidestykke, og et kraftig inntektsløft for alle bønder er nødvendig for å sikre beredskap og matproduksjon i år og framover, sier Gimming i en pressemelding.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ba om 11,5 milliarder kroner da de la fram sitt krav 27. april, mens staten la fram sitt tilbud 5. mai. Tilbudet hadde en sammenlignbar ramme på 8,9 milliarder, 2,7 milliarder mindre enn jordbrukets krav.

Staten tilbyr 2,4 milliarder kroner i kompensasjon for økte kostnader i 2022, noe bondeorganisasjonene krevde. Det er derimot fortsatt stor avstand mellom partene når det gjelder inntektsløft, der staten legger opp til å tette inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 30.000 kroner. Bøndene krever en tetting på 100.000 kroner.

Forhandlingene skal være ferdige 16. mai.