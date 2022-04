Her kommer Akers nye gigantbygg til 2 milliarder

Her – like ved siden av det skjeve tårnet i Jåttåvågen – kommer Akers nye gigantbygg.

Paradis-drømmen glapp for Kjell Inge Røkke. Nå har Aker likevel bestemt seg for å investere rundt 2 milliarder i et nytt gigantbygg i Stavanger.

