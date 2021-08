Oljefondet gjorde tabbe – endte opp med å tjene en halv milliard

En menneskelig feil førte til at Oljefondet kjøpte flere aksjer i et selskap enn planlagt. Men kursen gikk opp og tabben ga avkastning på 582 millioner kroner.

Oljefondssjef Nicolai Tangen under presentasjonen av fondets resultater i første halvår i Arendal onsdag.

Nestleder Trond Grande i Oljefondet under presentasjonen av fondets resultater i første halvår i Arendal onsdag.

– Effekten denne gangen var at vi tjente på det. Det kunne like godt skjedd at vi hadde tapt på det, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet til NTB.

Feilen ble omtalt i forbindelse med halvårspresentasjonen i Arendal onsdag, som for øvrig viste at Oljefondet hadde en avkastning på 990 milliarder kroner i andre halvår.

Grande forklarer feilen slik:

– Veldig mange av transaksjonene våre er automatiserte, og ingen mennesker er inne og tar i de. Noen er det ikke mulig å automatisere, og da har vi folk som gjør valg. I dette tilfellet er det en manuell feil som medførte at vi kjøpte flere aksjer enn vi hadde planlagt.

Han sier at slike feil skjer fra tid til annen, men at de prøver å lære av det.

– Det er litt vanligere enn man kanskje skulle tro. Vi prøver å ikke gjøre mer feil enn det vi har toleranse for. Men maskineriet er som det er, transaksjonene er som de er. Og da skjer det feil

Oljefond-sjef Nicolai Tangen påpeker at de tross alt gjennomførte 36 millioner transaksjoner siste halvår – de aller, aller fleste feilfrie.

For å følge med og eliminere feil, legger oljefondet sammen summen på alle feil når de rapporterer – uavhengig av om den ga avkastning eller tap. Totalt ble det gjort feil for 700 millioner kroner i andre halvår.

– Andre aktører sier for eksempel hvis de har en positiv feil på 50 millioner og en negativ på 50 millioner, at det blir null. Vi sier at det er 100 millioner i feil. Derfor er det en litt hard rapportering, sier Tangen til NTB.