Fire par giftet seg på Trolltunga i Hardanger

Fire par giftet seg lørdag på det ikoniske fjellutspringet Trolltunga 1.100 meter over havet i Hardanger.

Kasper Sørensen (t.v.) og Tinna Bundgaard Frentz fra Danmark var det første brudeparet som ble viet på Trolltunga av ordfører i Ullensvang Roald Aga Haug. På bilder er også Sarah Melkeraaen, som sto for de musikalske innslagene på fele, sang og saksofon.

NTB

Brudepar fra venstre, Lise Sydnes Børdal og Njål-Stian Børdal, Ina Kulsveen og Kjetil Skjærbæk, Katarina Karlsson og Fredrik Gustavsson, og Tinna Bundgaard Frentz og Kasper Sørensen ble viet på Trolltunga av ordfører i Ullensvang Roald Aga Haug i denne første seremonien på Trolltunga.

Ordføreren i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, sier til NRK at han har hatt ideen om å vie noen på Trolltunga i årevis.

– Fantastisk, for et eventyr, sier Njål-Stian Børdal like etter å ha gitt Lise Lunde Sydnes sitt ja, lørdag.

Også tre andre par ble smidd i hymens lenker lørdag. De fire ble dermed de første parene som giftet seg på fjellutspringet i Skjeggedal ved Tyssedal i Ullensvang kommune.

Sydnes og Børdal måtte gå opp selv, men riktig nok ikke i dress og brudekjole. Det ble fraktet med helikopter.

– Det var en fantastisk tur, sier Sydnes.

Ordføreren tok også helikopter opp til Trolltunga. Han forteller at han fikk ideen om bryllup på Trolltunga i 2017.

– Jeg synes det gikk fantastisk bra, sier han like etter de fire første vigslene ble gjennomført.

– Stemningen var magisk og bryllupene på selve Trolltunga var spektakulære. Brudeparene gikk om morgenen rundt 10 kilometer i høyfjellet til Trolltunga. Det ble et Hardanger-eventyr i Tyssedalsfjellene, sier han.