Thon Hotels opphever forbudet mot å heise pride-flagget

I en pressemelding onsdag skriver Thon Hotels at de har undervurdert signaleffekten og kraften av å ikke heise pride-flagget: – Derfor endrer vi beslutningen, sier konserndirektør.

SNUR: Thon Hotels opphever forbudet mot å heise pride-flagget på hotellene sine, her utenfor Thon Hotel Oslo Airport.

Tirsdag ble det kjent at Thon Hotels hadde gått ut med et forbud mot bruk av Pride-flagg på hotellene sine.

Onsdag kom hotellkjeden ut med en pressemelding hvor de forteller at de har endret beslutning:

– Mange har oppfattet vår avgjørelse om ikke å ha pride-flagget på våre hoteller som at vi ikke støtter pride-markeringen. Det gjør vi absolutt.

– Mangfold, inkludering og toleranse er sentrale verdier i hele Olav Thon Gruppens forretningsstrategi, skriver de videre.

Det står at de har en lang tradisjon med å jobbe for like muligheter og å markere pride på sine hoteller.

– Men når engasjerte medarbeidere og venner oppfatter at vi tar avstand fra verdiene vi står for, har vi undervurdert kraften og signaleffekten av å ikke heise pride-flagget mens vi feirer mangfoldet, står det videre.

– Derfor endrer vi beslutningen og heiser flagget, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels, i pressemeldingen.

Thon Hotel Oslo Airport allerede har heist flagget igjen etter forbudet.

– Skulle bare mangle

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerte med vantro på Thons Pride flagg-nekt. Han mener det minste de kan gjøre er å snu.

– Det skulle bare mangle at de snur, og at Thon endelig toner riktig flagg, sier Johansen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forteller at han reagerte veldig negativt på Thons standpunkt tirsdag.

– Nå har det vært mye negative ting i forkant av Pride, som har gjort folk veldig usikre. Jeg reagerte veldig negativt på deres markering og standpunkt. Det har vært Pride-flagg som har blitt brent, i morgen kommer rapporten om de grusomme hendelsene 25. Juni i fjor. Vi vet at mange i det skeive miljøet føler stor usikkerhet. Derfor er jeg glad for at Thon har gjort det riktige her, og snudd.

– Utrolig bra

Flere reagerte kraftig etter at forbudet ble kjent. Blant annet uttalte den profilerte programlederen Niklas Baarli seg på Twitter hvor han sa at han aldri ville besøke Thon Hotels igjen:

«Aldri mer Thon Hotels! Stadig flere grunner til å velge Strawberry og andre aktivt inkluderende hotell», skrev han.

Nå som forbudet er opphevet, har derimot Baarli snudd:

– Boikotten kom jo av det forbudet. Så når de nå snur, så må man også kunne snu i sitt eget sinn, sier han til VG.

Baarli tok til Twitter for å uttalse seg etter at Thon snudde:

Han sier det er utrolig bra at forbudet er opphevet.

– Jeg mener jo at alle kan begå feil, og at det må være lov å gjøre feil og rette opp i dem. Det er deilig å se at man kan lære og at man skjønner når man har tråkket i salaten, sier han.

Jan Thomas: - Veldig fint

Jan Thomas applauderer helomvendingen til Thon Hotels.

– Akkurat sånn skal det gjøres. Det er lov å gjøre feil, det gjør alle. Det er ingenting som er bedre enn når man innrømmer det, og snur, sier han til VG.

Han syns det er særlig fint at det tok kort tid før hotellkjeden endret standpunkt.

- Alt som kan gjøres feil, gjorde de feil. Så fikk de en kjempereaksjon: Folk reiste seg og sa at dette ikke var greit. Det er en liten pekepinne på hvilket land vi bor i.

I en e-post til VG tirsdag skrev konserndirektør Morthen Thorvaldsen at hotellkjeden bidro til mer inkludering ved ikke å heise det:

– Ingen skal diskrimineres, og det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året. Thon Hotels har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, skrev konserndirektøren.

Nå har altså hotellkjeden snudd.

Saken oppdateres.