Norgesgruppen, Rema 1000 og Oda vil ikke boikotte Freia nå

Norgesgruppen, Rema 1000 og Oda stiller seg ikke bak en boikott av Freia.

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi har gjort nøye vurderinger om vår rolle i dette. Vi ser nå at det for oss er viktig å forholde seg til EUs gjeldende sanksjonsliste. På bakgrunn av det er det ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å boikotte Freia, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til E24.

De siste dagene har en lang rekke selskaper og aktører gått inn for en boikott av Freia-produkter.

Blant disse finner man blant annet SAS, Norwegian, Hurtigruten og Elkjøp – som alle skal fjerne Freia fra sine utsalg.

Mandag har Norgesgruppen, som eier butikkjeder som Kiwi, Meny og Joker, foreløpig konkludert i saken.

– På nåværende tidspunkt er det ikke riktig eller aktuelt å boikotte. Vi vil følge saken tett videre, sier Søyland.

Reitan Retail boikotter heller ikke

Kommunikasjonssjef Øyvind Breivik i Reitan Retail, som blant annet eier Rema 1000, Narvesen og YX, forteller at kjeden ikke kommer til å boikotte Mondelez eller Freia.

– Hverken Freia eller Mondelez er på Norges eller EUs sanksjonsliste. Vi kommer derfor ikke til å boikotte Freia eller Mondelez nå, sier han til E24.

– Det er viktig å understreke at allerede i februar i fjor gikk vi gjennom våre sortiment i alle merkevarer, i alle land, og kastet ut produkter produsert i Russland eller basert på russiske råvarer, legger han til.

Breivik påpeker at Rema til enhver tid vil forholde seg til sanksjonslistene til myndighetene i de landene hvor selskapet har virksomhet.

Ingen boikott fra Oda

Nettmatbutikken Oda vil ikke boikotte giganten Mondelez.

Norgessjef Tor Erik Aag sier i en pressemelding at det «ikke er tvil om at både selskaper og forbrukere har mulighet til å spille en unik rolle når det kommer til å uttrykke motstand mot Russlands handlinger, og ikke minst ramme virksomheter som har valgt å opprettholde sin virksomhet i Russland».

– Vi har likevel kommet fram til at i denne situasjonen er det ikke riktig av oss å boikotte Freia, da Mondelez ikke er en del av EUs sanksjonsliste, sier Aag.

– Men vi håper at saken har sendt et tydelig signal til Mondelez og ande selskaper som har virksomhet i Russland, legger han til.

Kan ramme skeivt

Bakgrunnen for boikottbølgen er at Ukraina har svartelistet morselskapet Mondelez, som eier Freia.

Mandag sa Søyland i Norgesgruppen til E24 at en boikott kan ramme skeivt.

– En boikott kan få alvorlige konsekvenser, og ramme uskyldige – og det kan ramme feil og skeivt. Vi vil gjøre dette grundig og ikke forhaste oss, sa Søyland mandag.

Mandag varslet Bunnpris, som første av de store butikkjedene, at det ikke har planer om å boikotte Freia.

– Vi har ikke tenkt å boikotte Freia, deres eier Mondelez eller andre leverandører som på en eller annen måte har noe med Russland å gjøre, sa Bunnpris-topp Christian Lykke til E24.

Ønsker dialog

Søndag skrev Mondelez Norge i en pressemelding at de ønsker dialog med regjeringen og at de vil sende et brev til de relevante departementene.

– Vi håper og tror at dette gjør at debatten fokuserer på objektive kriterier. Faktum er at internasjonale leverandører som står bak en betydelig del av dagligvarene i Norge, fortsatt opprettholder virksomhet i Russland i varierende grad, uten å bryte sanksjoner. Dette må tas i betraktning når vi går videre, sa Chris Callanan, administrerende direktør i Mondelēz Norge.

Ikke bare Freia

En boikott av Freia vil kunne ramme dagligvarekjedene hardere enn andre aktører. Mondelez står nemlig bak en rekke kjente produkter fra butikkhyllene, deriblant Philadelphia, O’boy, Daim-sjokolade og Ritz-kjeks.

På Ukrainas svarteliste står også selskapet Bonduelle oppført. Det produserer blant annet hermetisk mais, bønner og kikerter som selges i flere norske butikker.

Det samme gjelder selskaper Protecter & Gamble, som står bak produkter som oppvaskpulver, sjampo, bind og bleier.