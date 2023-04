Stordalen henter Aleksander Hetland for å starte reklamebyrå

Petter Stordalen har lokket til seg Aleksander Hetland. Nå skal den tidligere verdensmesteren i svømming starte reklamebyrå, og lover å utfordre de største i landet.

TAR SATS: Petter Stordalen og Aleksander Hetland skal bygge reklamebyrå.

Stordalen henter Hetland fra stillingen som strategisk rådgiver og partner i reklamebyrået Nord DDB.

Den tidligere svømmeren og verdensmesteren skal dermed få albuerom til å bygge et konkurrerende reklamebyrå.

– Det er et stort steg for meg.

Hetland har jobbet i Nord i seks år. Derfra har han blant annet prisvinnere på samvittigheten i reklamebransjens «Gullblyanten»-utdeling og annonsørforeningens «Anfo effekt». Når han nå blir headhuntet, skal han begynne på bar bakke.

– Det er å bygge noe fra scratch, som blir finansiert slik at jeg kan gå inn og finne de beste folkene som jeg vet om i bransjen, og samtidig også bygge et byrå basert på de tingene som jeg tror skal til for å lykkes, det er jo en next step-følelse, sier Hetland.

Før byrået nå lanseres har det forekommet følelsesladde diskusjoner om hva den nyfødte utfordreren skal kalles.

Hetland holdt sågar E24s reporter på pinebenken i dagevis før han kunne ta kontakt og kunngjøre forslaget som gikk seirende ut av navnekampen.

Byrået skal hete Smeh.

Navnet har en betydning. Den betydningen blir likevel holdt strengt konfidensielt inntil videre.

– Det kan jeg ikke si per nå, svarer en hemmelighetsfull Hetland på spørsmål om hva «Smeh» betyr.

Reklamebyrået vil organiseres i PR- og kommunikasjonsfløyen av Petter Stordalens selskapskart.

Storm Holdings, som er eid av Stordalens investeringsselskap Strawberry Equities, går inn med kapital for å stable reklamebyrået på beina. Kommunikasjonshuset Storm jobber fra før med PR-rådgivning.

Byrået vil dermed kunne få bistand til å komme seg på beina fra seniorrådgiver i Storm Samfunn, Julie Mitdgarden og strategisk rådgiver i Storm Communications, Per Valebrokk, som er tidligere sjefredaktør og publisher i E24.

LEDERGRUPPE: Stordalen og Hetland vil dra i gang det nye byrået sammen med Per Valebrokk (tredje til høyre) og Julie Midtgarden.

Vil helst ikke snakke om penger

Om man virkelig skal kunne kråle seg frem i konkurranse med de store i reklamebransjen trengs det penger. Men Stordalen ønsker ikke å gå inn på hvor mye som spyttes inn i bassenget før selskapet skal sjøsettes.

– Dette handler om mennesker, ikke om penger, bedyrer Stordalen.

Når E24 likevel spør om hva slags finansielle forutsetninger Hetland kommer til å få når han skal bygge reklamebransjens nye gjedde i sivet, parerer hotellkongen med et svulstig regnestykke der man ganger et uspesifisert tall et uspesifisert antall ganger med pi før man får den virkelige kostnaden av å starte en ny bedrift.

– Hvis det da er rimelig fornuftig, så er det et godt grunnlag for å starte. Og jeg er jo fundamentalt optimist, legger han til.

– Jeg får ikke tallet, skjønner jeg ...

– Pi er 3,14, det.

– Nettopp.

Det nye byrået skal etter planen være oppe og gå etter sommeren. Hetland forteller at rekrutteringsprosessen begynner nå.

VEDDEMÅL: Stemningen er god, og Hetland og Stordalen inngikk et veddemål under oppsyn fra E24. Om tre måneder skal de svømme 50 meter fri, og Hetland mener han klarer det på halvparten av tiden til Stordalen. Taperen blir lettet for 5000 kroner.

Vil ta fra de store

Reklamebransjen fikk seg en trøkk under pandemien. Stordalen, Midtgarden og Valebrokk forteller at de har jobbet med ideen om et reklamebyrå i rundt tre år.

Nå mener de tiden er moden for å starte en utfordrer. Hetland sier han ser for seg at Storm skal kjempe med de største i markedet.

– Det største reklamebyrået i Norge er Try. Så vi må jo ta fra de største, hvis vi skal få fotfeste. Vi skal bli et fullservice reklamebyrå, med kreatører, designerer, prosjektledere, som skal konkurrere om de beste kundene, sier Hetland, som understreker at han er fokusert på jobben sin i Nord inntil han skifter beite til høsten.

– Så det er Try som skal skjelve i buksene?

– Dette markedet er et stort marked, skyter Stordalen inn, som sier dette ikke dreier seg om å ta Try.

– Jeg tror det å få et nytt selskap, som kan bygge opp et nytt byrå, og ikke ha med seg en lang historie, basert på at det markedet har endret seg mye de siste årene, og vi går inn i et helt annet marked fremover. Aleksander er verdensmester, og nå skal han plukke sammen det beste laget. Det kommer til å være en utfordrer, sier Stordalen.