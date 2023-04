Vurderer flytende havvind ved Goliat-feltet

Vår Energi inngår samarbeid om mulig flytende havvind ved Goliat-feltet i Barentshavet. Det kan gi noe mer strøm inn i en region med økende kraftbehov, påpeker de.

Vår Energi inngår et samarbeid med Odfjell Oceanwind og Source Galileo, som ønsker å bygge ut og eie et vindkraftverk nær Goliat-plattformen i Barentshavet. Strømmen skal i så fall kobles til plattformen og benytte seg av feltets eksisterende kraftkabel til land.

Vår Energi er operatør for Goliat-feltet, og har innledet et samarbeid med Odfjell Oceanwind og Source Galileo Norge om pilotprosjektet, som omtales som GoliatVIND.

Selskapene skal se på om det er mulig å koble flytende havvind til Goliat-plattformen, som i dag drives med strøm som leveres i kabel fra land.

Hensikten er å øke produksjonen av fornybar energi til elektrifisering i en region som har stort og sterkt økende behov fremover, påpeker selskapene.

Den siste tiden har det vært mye debatt om Equinors elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest, som kan kreve inntil 3,6 TWh strøm årlig. Det vil gjøre at det er lite ledig kraft til annen industri.

– Regjeringen har besluttet at alle deler av samfunnet skal elektrifiseres for å nå Norges klimamål. Dette krever utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Vår Energi ser på muligheten for å stille kraftkabel og nødvendig kapasitet på plattformen tilgjengelig nettopp for å bidra til dette, sier Vegard Bruaset, direktør for Barentshavet i Vår Energi, i en melding.

– Odfjell Oceanwind og Source Galileo vil stå som utbygger og eier. Vår Energi har ikke planer om å inngå kommersielle eller operasjonelle forpliktelser i vindparken, sier han.

Det er mye som må avklares før et slikt prosjekt eventuelt kan realiseres. Prosjektet er i en tidlig fase, og trenger klarhet om regelverk og mulig støtte fra myndighetene. Det må også søkes om konsesjoner, påpeker selskapene.

Kan gi 0,3 TWh strøm

Hvis Goliat-vindprosjektet blir bygget, vil det kunne få en kapasitet på inntil 75 megawatt og levere om lag 0,3 terawattimer (TWh) kraft årlig, ifølge selskapene.

Driften av Goliat krever i dag om lag 50 MW, så et vindkraftverk til havs vil i perioder kunne levere strøm inn til annen virksomhet i Hammerfest-regionen. Produksjonen av strøm fra havvind varierer mye, men i snitt leverer havvind på norsk sokkel full kraft i om lag halvparten av timene i året.

– GoliatVIND er spennende fordi man får demonstrert norsk havvindteknologi i et krevende område, sier Gunnar Birkeland, administrerende direktør i Source Galileo Norge.

Prosjektet er planlagt med tre til fem flytende vindturbiner på 15 megawatt hver. Disse er tenkt å ligge fem til ti kilometer fra Goliat. Området har 300–400 meter dypt vann.

Selskapene sier at det er viktig med god sameksistens med fiskeriene i regionen, og har innledet dialog med relevante fiskeriorganisasjoner.

Kan bygges ut i 2026

Hvis avklaringene kommer på plass, skal prosjektet kunne bygges ut raskt, påpeker aktørene.

– Systematisk arbeid over flere år gjør at vi kan bygge ut GoliatVIND allerede i 2026 dersom alle eksterne faktorer er på plass, sier Simen Lieungh, styreleder i Odfjell Oceanwind ifølge en melding.

Et slikt havvindprosjekt vil måtte få tillatelse utenom de ordinære tildelingene av havvindområder. Disse er planlagt å starte i Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord i år, og utvides med nye områder i 2025. Men ingen av områdene som er satt av til havvind så langt er i Nord-Norge. NVE la i går frem en rekke forslag til nye, aktuelle områder for senere havvind-runder.

Equinor har tidligere kommet med et lignende forslag om havvind knyttet til oljefelt i Nordsjøen. Prosjektet Trollvind skal kunne produsere over fire terawattimer (TWh) årlig, og er til vurdering i regjeringen. Equinor ønsket å starte opp i 2027, men tror det blir utsatt.