LO, YS og Akademikerne har kommet til enighet med staten i lønnsoppgjøret

– Vi er fortsatt i forhandlinger, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Statens personaldirektør Gisle Norheim tar selfie sammen med leder Kari Tønnesen Nordli i Akademikerne stat, leder Egil André Aas i LO stat, leder Guro E. Lind i Unio og leder Jens Jahren i YS Stat møter pressen før lønnsoppgjøret i staten starter torsdag. Nå har Norheim blitt enig med alle unntatt Guro E. Lind i Unio.

Alle heltidsansatte i LO og YS’ medlemsforbund i staten er sikret 31.000 kroner i generelt tillegg. Og tilleggene gis fra 1. mai, opplyser LO.

Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat, og kaller det et historisk oppgjør.

Til sammen har oppgjøret en ramme på 5,2 prosent, akkurat som frontfagsoppgjøret.

De to fagforeningsorganisasjonene har sammen forhandlet frem at 0,85 prosentpoeng av disse er satt av til lokale forhandlinger.

– Dette betyr at mange vil få lokale lønnstillegg på toppen av det sentrale tillegget. Jeg har stor tiltro til at våre dyktige tillitsvalgte ivaretar denne potten på en god måte, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

F.v. Gisle Norheim, statens personaldirektør, Egil André Aas, leder i LO stat, Jens Jahren, leder i YS Stat og Kari Tønnesen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Akademikerne enig, Unio forhandler videre

Akademikerne har også kommet til enighet med staten, men det har ikke Unio, som de forhandler sammen med.

I motsetning til LO og YS, hvor forhandlingsdelegasjonene allerede har bestemt at 0,85 prosentpoeng av lønnsveksten er satt av til lokale forhandlinger, har Akademikerne valgt en annen fremgangsmåte.

Der skal hele den økonomiske rammen på 5,2 prosent forhandles og fordeles lokalt.

– Det er på den enkelte arbeidsplass man best kjenner sine utfordringer og behov, og da må de lokale partene kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre nødvendig kompetanse, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

Unio, som blant annet Forskerforbundet er en del av, forhandler altså videre med staten og har frist midnatt 30. april.

I forkant av lønnsoppgjøret var Unio tydelig på at de ville kreve mer lønnsøkning enn industrien, og dermed sprenge rammen som til slutt landet på 5,2 prosent.

– Fornøyd

Kommunal- og distriktsmininster Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er glad for at de har kommet til enighet med de tre fagforeningsorganisasjonene innenfor frontfagsrammen.

– Jeg er også fornøyd med at avtalen med LO og YS bidrar til å redusere økonomiske forskjeller gjennom en lavlønnsprofil, samtidig som vi også har gjort tiltak som fremmer likelønn mellom menn og kvinner, sier Gjelsvik.