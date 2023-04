Én omkommet i togulykke i Nederland – rundt 30 skadd

Minst én person er omkommet i en togulykke i Nederland, ifølge nødetatene i landet. Rundt 30 er skadd, og tilstanden er alvorlig for flere av dem.

NTB-Reuters-AFP

Ulykken skjedde natt til tirsdag i nærheten av landsbyen Voorschoten, som ligger mellom Haag og Amsterdam.

Et passasjertog med om lag 50 mennesker om bord kjørte inn i anleggsutstyr, ifølge nødetatene. Tidligere ble det opplyst at passasjertoget kolliderte med et godstog.

Den fremste vognen sporet av og havnet på et jorde, melder nyhetsbyrået ANP. En annen vogn ble liggende på siden, og det brøt ut brann i den bakre vognen. Brannen ble etter hvert slukket.

Togene mellom Leiden og deler av Haag er innstilt på grunn av ulykken.

En talsperson for brannvesenet forteller at 19 personer er fraktet til sykehus, mens andre behandles på stedet. Noen får behandling i boligene til folk som bor i nærheten.

– Vi hørte et kraftig smell, og plutselig gikk lyset, forteller en mann som var om bord på toget, til TV-stasjonen Omroep West.

Han sier passasjerene først ikke kom seg ut av toget fordi strømmen hadde gått.