Erna Solberg «speeddatet» Lærdal og snakket varmt om damer over 50

Statsminister Erna Solberg var tilbake på Sola en uke etter storbrannen. Hun slo et slag for damer over 50.

Tore Lærdal er brennende opptatt av å redde liv, ikke minst i fattige deler av verden med effektive opplæringsprogrammer, blant annet. Stavanger-mannen har bygget opp Laerdal Medical til en milliardbedrift som statsminister Erna Solberg synes det er spennende å høre nytt om. Foto: Jon Ingemundsen

Mest applaus på Solamøtet fikk statsminister Erna Solberg (58) da hun framsnakket kvinner over 50:

– Damer over 50 år er ganske brukbare. Jeg vil gjerne slå et slag for damer over 50 år, sa hun til en lyttende forsamling næringslivsfolk ispedd politikere og en og annen fra forvaltning og forskning.

– Hvorfor gjorde du det, egentlig, Solberg?

– Jo, hvis jeg spør damer som begynner å trappe ned, og sannheten er at det er de over 50 som jobber deltid ikke småbarnsforeldre. Så er det individuell grunner. De vil reise mer og så videre.

– Kvinner opplever å bli satt på vent

– Men, sier Solberg. Mange kvinner sier at de har opplevd at bedriften der de jobber har satt dem på vent. Og det har vi faktisk ikke råd til lenger. Vi må faktisk fortelle folk at de er verdifulle og investere i dem. For norske bedrifter kommer ikke til å få nok 25-åringer som er nyutdannet. De må investere i sine ansatte, selvsagt også menn over 50, sier Erna Solberg i et intervju med Aftenbladet etterpå.

Siv Len Strandskog, varaordfører i Sola, til venstre, statsminister Erna Solberg og Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland. Foto: Jon Ingemundsen

Statsministeren inviterte overraskende deltakerne på Solamøtet til å sende hennes rådgivere en epost med søknad om en «speeddate» - et kjapt 10 minutters møte.

– Hvis dere har noe som dere mener stasministeren bør vite om.

Og det var det.

Ladstein bygg fra Finnøy, Fishglobe og Lærdal Medical ble valgt ut blant 25 søkere.

«Date» bak lukkede dører

– Vi hadde litt ekstra tid og da tenke jeg det var hyggelig å høre med noen bedrifter hva deres utfordringer er. De har alltid noe på hjertet, sier stasministeren.

Møtene var bak lukkede dører men blant temaene som kom opp var utfordringer knyttet til momsavskrivingsystemet og treghet knytte til konsesjonstildelingssystemet for lukkede merder i fiskeoppdrett.

– Og så er det alltid interessant å høre på Lærdal Medical når de snakker om sine nye innsatser for å få ned kvinne- og barnedødeligheten verden over. Det er viktig, sier Solberg.

Takket til brannfolk

På Solamøtet mandag var statministeren nøye med å rose brannmannskapene som slukket brannen i parkeringshuset på flyplassen sist uke. Det ble en del støy rundt en Twitter-melding der hun etterlyste gode spisesteder langs kjøreturen tilbake Oslo.

- Jeg vil takke alle for innsatsen for å hindre at det ikke ble en større brann enn den ble, sa Solberg.

